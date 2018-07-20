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Morte na estrada

Acidente entre carro e moto deixa um morto em São Mateus

Jeremias Barbosa Aguiar Júnior estava de moto e bateu de frente com um Fiat Uno. De acordo com o condutor do automóvel, o motociclista invadiu a contramão e bateu de frente com o carro. Jeremias morreu na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 16:05

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 16:05

Um homem morreu após bater de frente com sua moto em um carro, na noite desta quinta-feira (19), na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus. Jeremias Barbosa Aguiar Júnior estava em uma motocicleta Honda Biz e morreu na hora. Já o condutor do Fiat Uno foi levado ao hospital e liberado algumas horas depois. O acidente aconteceu por volta das 22 horas.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro afirmou que trafegava na rodovia no sentido Guriri e, ao chegar perto da ponte do rio Mariricu, a motocicleta de Jeremias entrou na contramão e colidiu de frente com o automóvel.
O condutor do Uno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Roberto Silvares. Assim que ele teve alta, os policiais realizaram o teste do bafômetro, que confirmou que ele não consumiu bebidas alcoólicas.
O homem foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus para as medidas cabíveis. Já o corpo de Jeremias foi encaminhado ao Serviço Médico de Linhares (SML) e liberado na manhã desta sexta-feira (20).

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