Acidente entre carro e moto deixa um morto em São Mateus

Um homem morreu após bater de frente com sua moto em um carro, na noite desta quinta-feira (19), na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus. Jeremias Barbosa Aguiar Júnior estava em uma motocicleta Honda Biz e morreu na hora. Já o condutor do Fiat Uno foi levado ao hospital e liberado algumas horas depois. O acidente aconteceu por volta das 22 horas.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro afirmou que trafegava na rodovia no sentido Guriri e, ao chegar perto da ponte do rio Mariricu, a motocicleta de Jeremias entrou na contramão e colidiu de frente com o automóvel.

O condutor do Uno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Roberto Silvares. Assim que ele teve alta, os policiais realizaram o teste do bafômetro, que confirmou que ele não consumiu bebidas alcoólicas.