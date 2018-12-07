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Norte do ES

Acidente em Linhares: idoso colide contra poste e morre na ES 248

Após a colisão, um fio energizado se soltou do poste e pegou fogo em uma mata ao lado da rodovia

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 17:39
Crédito: Loreta Fagionato | Gazeta Online
Um mecânico de 70 anos morreu no início da tarde desta sexta-feira (7), em Linhares, região Norte do Estado, após um grave acidente no bairro Aviso. Valdemar Jorge seguia em um Fiat Uno de cor verde pela ES 248, que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, quando o veículo invadiu a contramão, bateu de frente contra um poste e rodou. Ele morreu na hora.
Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 12h30. Com a batida do automóvel no poste, um fio energizado se soltou e pegou fogo em uma mata ao lado da rodovia. Os bombeiros atuaram para conter as chamas.
VEJA VÍDEO
A causa do acidente ainda não foi definida, mas pode ser que o condutor passou mal ou houve algum problema mecânico no carro, pois não havia marcas de frenagem na pista.
Uma irmã da vítima, a costureira aposentada Ilda Jorge, contou que ele não tinha o costume de beber e tomava remédio para pressão. Nesta manhã, ele teria ficado muito nervoso por não ter resolvido um problema em um hospital. Valdemar deixa dois filhos e três netos.
> Leia mais matérias sobre Acidentes

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