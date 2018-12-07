Acidente em Linhares: idoso colide contra poste e morre na ES 248

Crédito: Loreta Fagionato | Gazeta Online

Um mecânico de 70 anos morreu no início da tarde desta sexta-feira (7), em Linhares , região Norte do Estado, após um grave acidente no bairro Aviso. Valdemar Jorge seguia em um Fiat Uno de cor verde pela ES 248, que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, quando o veículo invadiu a contramão, bateu de frente contra um poste e rodou. Ele morreu na hora.

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 12h30. Com a batida do automóvel no poste, um fio energizado se soltou e pegou fogo em uma mata ao lado da rodovia. Os bombeiros atuaram para conter as chamas.

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A causa do acidente ainda não foi definida, mas pode ser que o condutor passou mal ou houve algum problema mecânico no carro, pois não havia marcas de frenagem na pista.