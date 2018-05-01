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Acidente na ES 080

Acidente em Colatina: empresário de Pancas na lista de mortos

O empresário era dono do Corolla envolvido no acidente, mas, no momento da batida, ele estava no banco do carona e morreu na hora

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 19:29
Marcelo Pereira Ramos, morto em acidente na ES 080, em Colatina Crédito: Facebook
O empresário do ramo de eventos Marcelo Pereira Ramos, 38 anos, é uma das vítimas do grave acidente ocorrido na ES 080, em Colatina, na manhã desta terça-feira (1º). Ele era bem conhecido em Pancas, cidade em que morava.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 5h40 da madrugada, próximo ao radar da rodovia. Ao chegarem no local, os militares constataram que se tratava de uma colisão frontal entre um Celta e Corolla, em trecho proibido para ultrapassagens.
Marcelo era dono do  Corolla, mas, no momento do acidente, estava no banco do carona. Ele morreu na hora. Quem dirigia o veículo era Mateus Pereira de Oliveira, 21 anos, natural de São Gabriel da Palha, mas mora em Pancas. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Posteriormente foi transferido para um hospital particular da cidade.
Devido às condições clínicas do condutor, a PM disse que não foi possível realizar o teste do bafômetro e a declaração por escrito.
Já no veículo Celta estavam cinco pessoas, quatro da mesma família. O motorista Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, sofreu lesões graves e ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Silvio Avidos e em seguida, levado ao centro cirúrgico. Também não foi possível para o motorista, de acordo com a PM, realizar o teste do bafômetro ou prestar declaração por escrito.
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