Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: Alessandro Bacheti/TV Gazeta

Um acidente, que aconteceu por volta das 5h40 desta terça-feira (1º) entre dois carros de passeio, deixa ao menos cinco mortos na ES 080, em Colatina, próximo ao Córrego Argeu. Os dois motoristas foram socorridos para o Hospital Silvio Ávidos, localizado na cidade.

O veículo Celta, com placas de Vila Velha, capotou após a colisão. Nele estavam cinco pessoas. Apenas o motorista sobreviveu. Já no Toyota Corolla, com placas de Colatina, estavam duas pessoas. O carona morreu.

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O ACIDENTE