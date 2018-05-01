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ES 080

Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos

Quatro passageiros do Celta e um do Corolla morreram após a batida

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 12:34
Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: Alessandro Bacheti/TV Gazeta
Um acidente, que aconteceu por volta das 5h40 desta terça-feira (1º) entre dois carros de passeio, deixa ao menos cinco mortos na ES 080, em Colatina, próximo ao Córrego Argeu. Os dois motoristas foram socorridos para o Hospital Silvio Ávidos, localizado na cidade. 
O veículo Celta, com placas de Vila Velha, capotou após a colisão. Nele estavam cinco pessoas. Apenas o motorista sobreviveu. Já no Toyota Corolla, com placas de Colatina, estavam duas pessoas. O carona morreu.
VEJA IMAGENS DA BATIDA
O ACIDENTE
Segundo a Polícia Militar, apesar de ainda não ter sido traçada a dinâmica do acidente, a batida foi frontal em um trecho da rodovia que não permite ultrapassagem. De acordo com a perícia da Polícia Civil, havia muita neblina na hora da batida. Na pista, não há marcas de frenagem. 

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