Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 080

Acidente com mortes em Colatina: veja nome das vítimas

Cinco pessoas morreram na colisão ocorrida às 5h40 na ES 080

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 19:47
Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: Alessandro Bachetti | TV Gazeta
Entre as cinco pessoas que morreram em um grave acidente em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, está uma idosa de 91 anos. Ela era uma das ocupantes do Celta, que colidiu frontalmente contra um Corolla na ES 080, por volta das 5h40 desta terça-feira (1º).
De acordo com boletim da Polícia Militar, morreram no acidente:
1. Marcelo Pereira Ramos, de 38 anos. Morava em Pancas, também na região Noroeste do Estado. Segundo a PM, ele estava no banco do carona do Corolla.
2. Bruna de Oliveira Souza, 22 anos. Ela era natural de Vila Velha, Região Metropolitana de Vitória. Segundo a PM, estava no carona do Celta.
3. Maria Marçal dos Anjos, 91 anos. Ela era natural de Alvarenga, cidade mineira. Estava no Celta.
4. Juracy Fernandes Mendes. Ocupante do Celta. Não foram informados dados sobre ele.
5. Edir Caetano dos Anjos, 52 anos. Natural de Alvarenga, cidade mineira, mas morava em Vila Velha. Também estava no Celta. 
Bruna de Oliveira Souza, Marcelo Pereira Ramos, Juracy Fernandes Mendes e Edir Caetano dos Anjos abraçando Maria Marçal dos Anjos Crédito: Facebook | Reprodução
SOBREVIVENTES
Mateus Pereira de Oliveira, motorista do Corolla. Ele tem 21 anos e é natural de São Gabriel da Palha, também na região Noroeste do ES, mas morava em Pancas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Posteriormente foi encaminhado para um hospital particular da cidade. 
Diacy Fernando Caetano, motorista do Celta, foi levado para o Hospital Sílvio Ávidos, onde passaria por uma cirurgia.
O ACIDENTE
Segundo a Polícia Militar, apesar de ainda não ter sido traçada a dinâmica do acidente, a batida foi frontal em um trecho da rodovia que não permite ultrapassagem. De acordo com a perícia da Polícia Civil, havia muita neblina na hora da batida. Na pista, não há marcas de frenagem. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados