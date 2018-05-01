Acidente com mortes em Colatina: veja nome das vítimas

Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: Alessandro Bachetti | TV Gazeta

Entre as cinco pessoas que morreram em um grave acidente em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, está uma idosa de 91 anos. Ela era uma das ocupantes do Celta, que colidiu frontalmente contra um Corolla na ES 080, por volta das 5h40 desta terça-feira (1º).

De acordo com boletim da Polícia Militar, morreram no acidente:

1. Marcelo Pereira Ramos, de 38 anos. , de 38 anos. Morava em Pancas , também na região Noroeste do Estado. Segundo a PM, ele estava no banco do carona do Corolla.

2. Bruna de Oliveira Souza, 22 anos. Ela era natural de Vila Velha, Região Metropolitana de Vitória. Segundo a PM, estava no carona do Celta.

3. Maria Marçal dos Anjos, 91 anos. Ela era natural de Alvarenga, cidade mineira. Estava no Celta.

4. Juracy Fernandes Mendes. Ocupante do Celta. Não foram informados dados sobre ele.

5. Edir Caetano dos Anjos, 52 anos. Natural de Alvarenga, cidade mineira, mas morava em Vila Velha. Também estava no Celta.

Bruna de Oliveira Souza, Marcelo Pereira Ramos, Juracy Fernandes Mendes e Edir Caetano dos Anjos abraçando Maria Marçal dos Anjos Crédito: Facebook | Reprodução

SOBREVIVENTES

Mateus Pereira de Oliveira, motorista do Corolla. Ele tem 21 anos e é natural de São Gabriel da Palha, também na região Noroeste do ES, mas morava em Pancas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Posteriormente foi encaminhado para um hospital particular da cidade.

Diacy Fernando Caetano, motorista do Celta, foi levado para o Hospital Sílvio Ávidos, onde passaria por uma cirurgia.

O ACIDENTE