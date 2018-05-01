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ES 080

Acidente com mortes em Colatina: motorista do Celta não tem carteira

Dyacy Fernandes Caetano foi socorrido em estado grave; de uma só vez, ele perdeu a mãe, o pai e avó, que estavam no veículo acidentado

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 19:28
Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: Internauta | Gazeta Online
O motorista do Celta, envolvido em grave acidente na ES 080, em Colatina, não tem habilitação para dirigir. A informação é da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência por volta das 5h40 desta terça-feira (1º).
Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, estava na direção do veículo que colidiu frontalmente contra um Corolla. No Celta estavam cinco pessoas e somente o motorista sobreviveu. Dyacy perdeu o pai (Edir Caetano dos Anjos), a mãe (Juracy Fernandes Mendes) e a avó (Maria Marçal dos Anjos) de uma só vez. 
> Acidente com mortes em Colatina: veja lista de nomes
De acordo com a Polícia Militar, foi realizada uma consulta ao sistema que constatou que Dyacy Fernandes não tem Carteira Nacional de Habilitação. Ele sofreu lesões graves e ficou preso às ferragens. Após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde passaria por cirurgia. O estado de saúde dele não foi mais informado.
A PM informou que foram tomadas as devidas medidas administrativas para apurar a conduta de Dyacy de dirigir sem possuir a CNH e do proprietário do veículo, por suspeita de entregar o carro a quem não é habilitado para direção.
O ACIDENTE
Segundo a Polícia Militar, apesar de ainda não ter sido traçada a dinâmica do acidente, a batida foi frontal em um trecho da rodovia que não permite ultrapassagem. De acordo com a perícia da Polícia Civil, havia muita neblina na hora da batida. Na pista, não há marcas de frenagem. 

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