Acidente com mortes em Colatina: motorista do Celta não tem carteira

Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: Internauta | Gazeta Online

O motorista do Celta, envolvido em grave acidente na ES 080, em Colatina, não tem habilitação para dirigir. A informação é da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência por volta das 5h40 desta terça-feira (1º).

Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, estava na direção do veículo que colidiu frontalmente contra um Corolla. No Celta estavam cinco pessoas e somente o motorista sobreviveu. Dyacy perdeu o pai (Edir Caetano dos Anjos), a mãe (Juracy Fernandes Mendes) e a avó (Maria Marçal dos Anjos) de uma só vez.

De acordo com a Polícia Militar, foi realizada uma consulta ao sistema que constatou que Dyacy Fernandes não tem Carteira Nacional de Habilitação. Ele sofreu lesões graves e ficou preso às ferragens. Após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde passaria por cirurgia. O estado de saúde dele não foi mais informado.

A PM informou que foram tomadas as devidas medidas administrativas para apurar a conduta de Dyacy de dirigir sem possuir a CNH e do proprietário do veículo, por suspeita de entregar o carro a quem não é habilitado para direção.

O ACIDENTE