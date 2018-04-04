Abertura de canal para acabar com cheia na Lagoa Juparanã é adiada

Barragem construída no Rio Pequeno, em Linhares, para evitar que os rejeitos de minério atingissem o Rio Doce Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

A abertura do canal na lateral da barragem do Rio Pequeno, em Linhares, Norte do Estado, que seria feita pela Fundação Renova nesta quarta-feira (4), para acabar com a cheia da Lagoa Juparanã, foi adiada. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) exigiu alterações na obra para não comprometer a estrutura da ponte próxima ao barramento.

Com essa decisão, a Fundação Renova, instituição constituída para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, aguarda a autorização do DER. Mas garante que a abertura do canal será concluída dentro do prazo estipulado pela Justiça, que vence no próximo sábado (7). O tráfego na ponte permanece liberado.

Na semana passada, cerca de 40 famílias que moram às margens do Rio Pequeno, em Linhares, receberam uma carta da Renova informando que teriam que deixar suas casas nesta quarta-feira como medida de segurança. Os moradores dizem que estão preocupados, mas a Fundação afirmou que não há riscos.

Sobre o adiamento da abertura do canal, a Renova informou que está em diálogo com o DER para que a intervenção seja feita o mais breve possível, seguindo todos os critérios técnicos e de segurança, e em conjunto com todas as partes envolvidas.

A Fundação disse ainda que o projeto de engenharia cumpriu todas as etapas técnicas e atendimento social da comunidade envolvida necessárias para a sua realização junto aos órgãos competentes, dentro dos requisitos de segurança, meio ambiente, direitos humanos.

CHEIA DA JUPARANÃ

Sem escoamento, água da Lagoa Juparanã invade ruas e casas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

A cheia da Lagoa Juparanã já dura quase dois meses. Fazendas foram inundadas e famílias desalojadas em Linhares e na comunidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama. Segundo a Prefeitura de Linhares, a barragem, que foi construída pela Samarco em 2015 para impedir que a água com rejeitos de minério do Rio Doce entrasse em contato com a Lagoa Juparanã, impede o escoamento da lagoa para o rio.

A expectativa da Renova é que o canal permita a regularização do nível do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã no período de 30 a 45 dias. A obra, segundo a empresa, tem como objetivo escoar a água da chuva acumulada na Lagoa Juparanã.