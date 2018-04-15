Abastecimento de água será interrompido em Jaguaré nesta segunda (16)

Moradores de bairro de Jaguaré estão sem água há mais de uma semana

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que vai interromper o abastecimento de água no município de, na região Norte do Estado, nesta segunda-feira (16).

O órgão afirmou que a paralisação será no horário de 7h às 15h. O motivo informado é a manutenção no sistema de abastecimento.

Jaguaré já enfrenta um racionamento de água desde o início do ano passado, e inclusive decretou estado de calamidade pública por causa da seca. Por isso, o racionamento de água acontece diariamente, de 18 horas às 21 horas.