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Abastecimento de água será interrompido em Jaguaré nesta segunda (16)

O órgão afirmou que a paralisação será no horário de 7h às 15h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 18:32

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 18:32

Moradores de bairro de Jaguaré estão sem água há mais de uma semana Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que vai interromper o abastecimento de água no município de Jaguaré, na região Norte do Estado, nesta segunda-feira (16).
O órgão afirmou que a paralisação será no horário de 7h às 15h. O motivo informado é a manutenção no sistema de abastecimento.
Jaguaré já enfrenta um racionamento de água desde o início do ano passado, e inclusive decretou estado de calamidade pública por causa da seca. Por isso, o racionamento de água acontece diariamente, de 18 horas às 21 horas. 

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