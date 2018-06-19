Abastecimento de água será interrompido em 32 bairros de Colatina

Pode faltar água caso não haja reserva adequada de água Crédito: Divulgação

Os bairros do lado Norte de Colatina, região Noroeste do Estado, terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (20) para a manutenção em uma das Estações de Tratamento de Água (ETA).

Ao todo, 32 bairros serão afetados com a manutenção na captação da ETA II, segundo a informação do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), no período de 7h às 19h.

A prefeitura pede que moradores poupem água para minimizar os transtornos.

CONFIRA OS BAIRROS

Aeroporto

Ayrton Senna

Carlos Germano Naumann

Castelo Branco

Colúmbia

Fioravante Marino

Francisco Simonassi

Gordiano Guimarães

Honório Fraga

Industrial Alves Marquez

Ipê

João Manoel Meneghelli

Lacê

Maria das Graças

Mario Giurizatto

Martinelli

Morada do Sol

Nossa Senhora Aparecida

Novo Horizonte

Parque Dos Jacarandás

San Diego

Santa Cecília

Santa Helena

Santa Mônica

Santo Antônio

Santos Dumont

São Braz

São Marcos

São Pedro

São Silvano

Vicente Soella