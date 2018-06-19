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Nesta quarta

Abastecimento de água será interrompido em 32 bairros de Colatina

Ao todo, 32 bairros ficarão sem abastecimento de água de 7h às 19h

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 13:44
Pode faltar água caso não haja reserva adequada de água Crédito: Divulgação
Os bairros do lado Norte de Colatina, região Noroeste do Estado, terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (20) para a manutenção em uma das Estações de Tratamento de Água (ETA).
Ao todo, 32 bairros serão afetados com a manutenção na captação da ETA II, segundo a informação do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), no período de 7h às 19h.
A prefeitura pede que moradores poupem água para minimizar os transtornos.
CONFIRA OS BAIRROS
Aeroporto
Ayrton Senna
Carlos Germano Naumann
Castelo Branco
Colúmbia
Fioravante Marino
Francisco Simonassi
Gordiano Guimarães
Honório Fraga
Industrial Alves Marquez
Ipê
João Manoel Meneghelli
Lacê
Maria das Graças
Mario Giurizatto
Martinelli
Morada do Sol
Nossa Senhora Aparecida
Novo Horizonte
Parque Dos Jacarandás
San Diego
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Santa Mônica
Santo Antônio
Santos Dumont
São Braz
São Marcos
São Pedro
São Silvano
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