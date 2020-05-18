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Covid-19 no ES

Prefeitura confirma segunda morte por coronavírus em Santa Teresa

Segundo a administração municipal, a senhora de 85 anos faleceu na madrugada desta segunda-feira (18) depois de ficar internada em hospital por 20 dias com a doença. Idosa é irmã da primeira vítima de Covid-19 no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 13:46

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 13:46

Rua de Lazer, em Santa Teresa
Santa Teresa já registra duas mortes por Covid-19 Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
O município de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, registrou nesta segunda-feira (18) a segunda morte por coronavírus na cidade, de acordo com informações da prefeitura. A senhora de 85 anos era irmã da primeira vítima da doença no município, segundo a administração municipal. 
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a subsecretária de saúde de Santa Teresa, Carla Estela Lima, informou que a mulher estava internada desde o final de abril no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência no tratamento de Covid-19.

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"Ela estava internada desde o dia 30 de abril. Veio a óbito na madrugada desta segunda-feira (18) e era irmã da outra senhora que faleceu", confirmou Carla.

59 CASOS CONFIRMADOS

 A primeira morte no município foi registrada no dia 7 de maio. Até o momento, Santa Teresa tem 59 casos do novo coronavírus, segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) consultados na manhã desta segunda-feira. Essa segunda morte por coronavírus em Santa Teresa, confirmada pela prefeitura, ainda não foi contabilizada no painel da Sesa. 

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