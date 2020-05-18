Prefeitura confirma segunda morte por coronavírus em Santa Teresa

O município de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, registrou nesta segunda-feira (18) a segunda morte por coronavírus na cidade, de acordo com informações da prefeitura. A senhora de 85 anos era irmã da primeira vítima da doença no município, segundo a administração municipal.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a subsecretária de saúde de Santa Teresa, Carla Estela Lima, informou que a mulher estava internada desde o final de abril no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência no tratamento de Covid-19.
"Ela estava internada desde o dia 30 de abril. Veio a óbito na madrugada desta segunda-feira (18) e era irmã da outra senhora que faleceu", confirmou Carla.
59 CASOS CONFIRMADOS
A primeira morte no município foi registrada no dia 7 de maio. Até o momento, Santa Teresa tem 59 casos do novo coronavírus, segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) consultados na manhã desta segunda-feira. Essa segunda morte por coronavírus em Santa Teresa, confirmada pela prefeitura, ainda não foi contabilizada no painel da Sesa.