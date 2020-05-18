Prefeitura de Marataízes confirma sexta morte por Covid-19

A Prefeitura de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, confirmou mais uma morte de morador da cidade por coronavírus. É o sexto caso que evoluiu para óbito na cidade por conta da Covid-19. A informação, com uma Nota de Pesar, foi divulgada por meio das redes sociais da prefeitura e confirmada pela assessoria de imprensa do município. A vítima é um homem de 92 anos, morador da localidade de Boa Vista do Sul, que faleceu neste domingo (17).
Segundo a publicação, o homem deu entrada em um hospital de Itapemirim no dia 19 de abril e foi transferido para o Hospital Dório Silva, na Serra, no dia seguinte, por outras causas. Após a internação, foi diagnosticado com Covid-19. O texto ainda diz que o homem era portador de doença cardiovascular, incluindo hipertensão, com sequelas de um Acidente Vascular Encefálico.
Até esta segunda-feira (18), Marataízes registra 92 casos do novo coronavírus, segundo o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). De acordo com o último Mapa de Gestão de Risco divulgado pelo governo estadual, a cidade constava como Risco Moderado na avaliação dos especialistas.
Neste domingo (17), entrou em vigor um novo decreto publicado pela administração municipal, que proíbe a permanência de pessoas nas ruas, entre outras medidas.