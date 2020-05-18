Prefeitura de Marataízes confirma sexta morte por Covid-19

Segundo a publicação, o homem deu entrada em um hospital de Itapemirim no dia 19 de abril e foi transferido para o Hospital Dório Silva, na Serra, no dia seguinte, por outras causas. Após a internação, foi diagnosticado com Covid-19. O texto ainda diz que o homem era portador de doença cardiovascular, incluindo hipertensão, com sequelas de um Acidente Vascular Encefálico.