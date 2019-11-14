Após chuva, racionamento de água é suspenso em Santa Teresa

A mesma chuva que tem causado diversos transtornos no Espírito Santo chegou como um alívio para o município de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado. Sofrendo com escassez hídrica, a população local estava sob racionamento de água desde o início desta semana. Nesta quinta-feira (14), porém, ele foi suspenso.
A informação foi confirmada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e vale também para o distrito de Santo Antônio do Canaã, que sofria com fornecimento parcial de água desde o último mês de setembro, e ainda teve o rodízio agravado nesta segunda-feira (11) um dia antes de Santa Teresa ter o racionamento decretado.
Conforme os avisos divulgados, os moradores do distrito teriam água apenas a cada 36 horas; enquanto o restante da população teresense seria abastecida diariamente, de forma alternada, a cada 12 horas. Ambos os sistemas valeriam por tempo indeterminado, até que os rios São Lourenço e Cinco de Novembro apresentassem melhores níveis.
A Gazeta tentou contato com a Prefeitura de Santa Teresa e com a Cesan para saber mais informações sobre o abastecimento na região. No entanto, até o momento de publicação desta reportagem, não havia recebido nenhum retorno.