Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abastecimento

Após chuva, racionamento de água é suspenso em Santa Teresa

Rodízio havia começado nesta semana, mas chuva dos últimos dias foi suficiente para amenizar a escassez hídrica da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 18:26

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 18:26

Santa Teresa, na Região Serrana do ES Crédito: Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa
A mesma chuva que tem causado diversos transtornos no Espírito Santo chegou como um alívio para o município de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado. Sofrendo com escassez hídrica, a população local estava sob racionamento de água desde o início desta semana. Nesta quinta-feira (14), porém, ele foi suspenso.
A informação foi confirmada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e vale também para o distrito de Santo Antônio do Canaã, que sofria com fornecimento parcial de água desde o último mês de setembro, e ainda teve o rodízio agravado nesta segunda-feira (11)  um dia antes de Santa Teresa ter o racionamento decretado.

Veja Também

Defesa Civil decreta alerta máximo no ES. Veja número de desalojados

Conforme os avisos divulgados, os moradores do distrito teriam água apenas a cada 36 horas; enquanto o restante da população teresense seria abastecida diariamente, de forma alternada, a cada 12 horas. Ambos os sistemas valeriam por tempo indeterminado, até que os rios São Lourenço e Cinco de Novembro apresentassem melhores níveis.

Veja Também

Vai viajar? Veja estradas interditadas devido às chuvas no ES

A Gazeta tentou contato com a Prefeitura de Santa Teresa e com a Cesan para saber mais informações sobre o abastecimento na região. No entanto, até o momento de publicação desta reportagem, não havia recebido nenhum retorno.

Veja Também

Mãe e filho são resgatados e pai morre soterrado após deslizamento no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados