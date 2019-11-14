Após chuva, racionamento de água é suspenso em Santa Teresa

Conforme os avisos divulgados, os moradores do distrito teriam água apenas a cada 36 horas; enquanto o restante da população teresense seria abastecida diariamente, de forma alternada, a cada 12 horas. Ambos os sistemas valeriam por tempo indeterminado, até que os rios São Lourenço e Cinco de Novembro apresentassem melhores níveis.