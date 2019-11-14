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Escassez hídrica

Cesan decreta racionamento de água em Santa Teresa

Abastecimento será diário, mas alternado; distrito de Santo Antônio do Canaã sofre com intervalo de 36h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 01:16

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 01:16

Santa Teresa, na Região Serrana do ES Crédito: Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa
O número de municípios que decretam racionamento de água no Espírito Santo só tem crescido. Desta vez, quem entrou para a lista foi Santa Teresa, na parte Serrana do Estado. Por causa da seca que afeta a região, o distrito de Santo Antônio do Canaã, que já estava com o abastecimento comprometido, também teve a situação agravada nesta semana.
De acordo com os avisos divulgados pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), a adoção destas duas medidas foram necessárias por causa do baixo volume dos rios São Lourenço e Cinco de Novembro, que são as principais fontes de abastecimento local. Em ambos os casos, o racionamento será por tempo indeterminado.

SANTA TERESA

A implementação do rodízio no abastecimento começou nesta terça-feira (12). A cidade foi dividida em dois setores, que serão atendidos diariamente, de forma alternada. Cada um receberá água durante 12h. Confira abaixo como ficou a divisão de Santa Teresa:
Cesan decreta racionamento de água em Santa Teresa
Das 7h às 19h  Centro, Vila Anita, Centenário, João Júlio Migliorelli, São Lourenço, Recanto do Vale, Canaã e bairro do Eco.
Das 19h às 7h  Jardim da Montanha, Dois Pinheiros, Alvorada e Vila Nova

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SANTO ANTÔNIO DO CANAÃ

Sob racionamento desde setembro deste ano, a população que vive no distrito passou a sofrer ainda mais a partir dessa segunda-feira (11). Antes em dias alternados, agora a água chegará às torneiras apenas a cada 36h, sempre das 18h às 6h do dia seguinte. Para o novo rodízio, Santo Antônio do Canaã também foi dividido em dois setores. Veja:
Dias ímpares  Ruas 28 de setembro, 25 de maio, Horácio Costa, A, D, M 1, M2, J, F, L, I e rua da Cesan. Além de parte das ruas 28 de setembro, 15 de novembro e dos Colibris.
Dias pares  Ruas Bernardino Monteiro, João Wutoski, 20 de setembro e rodovia Armando Martineli. Além de parte das ruas dos Colibris, 15 de novembro e 28 de setembro.

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