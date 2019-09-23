Cesan anuncia racionamento de água em três cidades do ES

Santa Teresa Crédito: E o inverno começou em Santa Teresa

Espírito Santo passaram a enfrentar racionamento de água. São eles: Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana; e Mantenópolis, no Noroeste do Estado. Em todos os casos, o fornecimento reduzido perdurará por tempo indeterminado, conforme o anunciado pela Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento). No último sábado (21), mais três municípios dopassaram a enfrentarde água. São eles:e Santa Maria de Jetibá, na; e, nodo Estado. Em todos os casos, o fornecimento reduzido perdurará por tempo indeterminado, conforme o anunciado pela(Companhia Espírito Santense de Saneamento).

SANTA TERESA

Por causa do baixo nível do Rio São Lourenço e do Rio São Pedro, a sede do município está com a vazão de água diminuída diariamente, entre 6h30 e 18h30, a fim de que o volume consumido pela população seja reduzido.

Já quem mora no distrito de Santo Antônio do Canaã está sob um sistema de rodízio, no qual as localidades são abastecidas em dias alternados, sempre das 18h às 6h do dia seguinte, devido à baixa vazão do Rio Cinco de Novembro.

SANTA MARIA DE JETIBÁ

A seca, neste caso, atinge o Rio São Sebastião e causa a divisão da cidade em dois setores, que são abastecidos diariamente, por 12h seguidas, de forma alternada.

- Das 7h às 19h: Centro, São Sebastião do Meio, bairro dos italianos e Rua Henrique Erget.

- Das 19h às 7h: São Luiz, Vila Nova, Vila Jetibá e Rua Erasmo Jacob.

MANTENÓPOLIS

Por causa da escassez hídrica que afeta os mananciais da região, quem vive no município terá água nas torneiras apenas entre as 17h e as 9h do dia seguinte.

CRISE HÍDRICA JÁ AFETA ABASTECIMENTO DE OUTROS SEIS MUNICÍPIOS DO ES

Itaguaçu, no Noroeste do Estado, decretou racionamento de água, por causa da seca que assola o Rio Santa Joana e os afluente dele, responsáveis pelo abastecimento de praticamente toda a população local. Por lá, a água estará disponível entre 16h e 3h. Nesta segunda-feira (23), a cidade de, no Noroeste do Estado,, por causa da seca que assola o Rio Santa Joana e os afluente dele, responsáveis pelo abastecimento de praticamente toda a população local. Por lá, a água estará disponível entre 16h e 3h.

São Roque do Canaã, município que também fica no Noroeste capixaba, e que está sob racionamento há cerca de três meses. No final de agosto, o sistema ficou mais severo e passou a fornecer água em apenas um dia, a cada três. Quem também sofre com a crise hídrica são os moradores de, município que também fica no Noroeste capixaba, e que está sob racionamento há cerca de três meses.