Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise hídrica

Marilândia decreta racionamento de água para toda população

Abastecimento será feito apenas em dias alternados a partir da próxima terça-feira (12). Confira a divisão dos bairros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 20:01

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 20:01

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação
A falta de chuva e a seca enfrentada há meses por diversos municípios do Noroeste do Estado chegou a Marilândia. A partir da próxima semana, toda a população da cidade terá que viver sob racionamento de água, no qual o abastecimento será feito apenas em dias alternados. A medida entra em vigor na terça-feira, dia 12 de novembro.
O racionamento foi informado pela própria Prefeitura de Marilândia, por meio de um comunicado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), que não informa a duração da medida. A nova distribuição acontecerá sob sistema de rodízio, em que alguns bairros receberão água em dias pares; e outros, em dias ímpares.

CONFIRA ABAIXO A DIVISÃO

EM DIAS PARES: Bairros Industrial, Vila Real, Vista Bela, Vila Palmira, Pôr do Sol e Conjunto Habitacional. Além do Centro, nas ruas Ângela Savergini; Luiz Catelan até o Incaper; e Dionízio Falqueto, até o espaço verde e adjacências.
EM DIAS ÍMPARES: Córrego do Rosário e Centro. Além da rua Espírito Santo e adjacentes.
Diretor do Saae, Clóvis Antônio de Souza informou que o volume da principal represa de Marilândia está baixando 2 cm por dia. Hoje, a nossa capacidade é de cerca de 25%. Se não chover, essa água só vai dar para manter o município por mais 50 dias, porque os nossos outros pontos de captação não são suficientes, adiantou.

TERCEIRO RACIONAMENTO EM 4 ANOS

Em 2015, ano marcado pela seca, a represa do Saae secou e as pessoas chegaram a ficar dois dias sem receber água em casa. A normalização do abastecimento aconteceu somente após um ano. Já em 2017, o município de Marilândia voltou a ficar sob racionamento. Naquela vez, porém, ele durou apenas 20 dias.

Veja Também

Seca no ES: cidades do Noroeste fazem racionamento de água

Crise hídrica: São Roque do Canaã anuncia racionamento de água

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados