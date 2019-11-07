Marilândia decreta racionamento de água para toda população

A falta de chuva e a seca enfrentada há meses por diversos municípios do Noroeste do Estado chegou a Marilândia. A partir da próxima semana, toda a população da cidade terá que viver sob racionamento de água, no qual o abastecimento será feito apenas em dias alternados. A medida entra em vigor na terça-feira, dia 12 de novembro.
O racionamento foi informado pela própria Prefeitura de Marilândia, por meio de um comunicado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), que não informa a duração da medida. A nova distribuição acontecerá sob sistema de rodízio, em que alguns bairros receberão água em dias pares; e outros, em dias ímpares.
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EM DIAS PARES: Bairros Industrial, Vila Real, Vista Bela, Vila Palmira, Pôr do Sol e Conjunto Habitacional. Além do Centro, nas ruas Ângela Savergini; Luiz Catelan até o Incaper; e Dionízio Falqueto, até o espaço verde e adjacências.
EM DIAS ÍMPARES: Córrego do Rosário e Centro. Além da rua Espírito Santo e adjacentes.
Diretor do Saae, Clóvis Antônio de Souza informou que o volume da principal represa de Marilândia está baixando 2 cm por dia. Hoje, a nossa capacidade é de cerca de 25%. Se não chover, essa água só vai dar para manter o município por mais 50 dias, porque os nossos outros pontos de captação não são suficientes, adiantou.
TERCEIRO RACIONAMENTO EM 4 ANOS
Em 2015, ano marcado pela seca, a represa do Saae secou e as pessoas chegaram a ficar dois dias sem receber água em casa. A normalização do abastecimento aconteceu somente após um ano. Já em 2017, o município de Marilândia voltou a ficar sob racionamento. Naquela vez, porém, ele durou apenas 20 dias.