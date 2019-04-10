INTERNET SEM FIO

Wi-fi em ônibus de Vitória durou menos de 1 ano

Nos ônibus municipais da capital capixaba, o serviço foi oferecido no início de 2017, mas não chegou a ter um ano de duração

Publicado em 10 de abril de 2019 às 23:40 - Atualizado há 6 anos

Por falta de patrocínio, a empresa de tecnologia responsável pelo serviço deixou de operar nos ônibus da capital Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

O serviço de internet Wi-fi nas linhas troncais do sistema Transcol, anunciado nesta quarta-feira (10) pelo governador Renato Casagrande (PSB) não é inédito na Grande Vitória. Nos ônibus municipais da capital capixaba, o serviço foi oferecido no início de 2017, mas não chegou a ter um ano de duração. A falta de patrocínio fez com que a empresa de tecnologia responsável pelo serviço deixasse de operar nos ônibus de Vitória.

Á época, a empresa e a Prefeitura chegaram a afirmar que tinham interesse em expandir a conexão gratuita para toda a frota municipal, mas o número de coletivos com Wi-fi na capital só diminuiu, até encerrar a oferta do serviço.

O publicitário Anderson Serra era um dos que utilizavam o serviço e lamenta o fim da oferta. “Apesar de ser um sinal mais limitado, mas para mensagens rápidas foi bem bacana a experiência. Eu sinto bastante falta. Porque hoje você está se comunicando o tempo todo, eu trabalho na rua também. Então, para mim é essencial ter esse sinal”, disse.

O secretário de Desenvolvimento e sub-secretário de Tecnologia de Vitória, Márcio Passos, afirmou que o sistema wi-fi oferecido anteriormente era uma prova de conceito. E que a reimplantação do serviço deve ocorrer com a possível integração do transporte municipal ao sistema Transcol, que segundo ele, já está em estudo.

“A prefeitura tem o interesse e já está conversando com o governo do Estado para poder fazer a integração do transporte público municipal com o Transcol. Estadualizar o nosso serviço e consequentemente utilizar os novos coletivos, os novos serviços”, disse.

Sobre prazos para a integração, o secretário afirmou que estão sendo feitos estudos e projetos mas ainda não há uma data definida.

Wi-fi na cidade

O morador de Vitória não conta mais com internet sem fio nos ônibus, mas pode usufruir do serviço em diversos locais da cidade. Segundo o secretário Márcio Passos, o wi-fi gratuito é oferecido por meio do Vitoria Online em 270 pontos espalhados no município, com 198 mil usuários cadastrados de forma ativa.

“A pessoa acha a rede pública 'Vitória Online', conecta a rede, preenche um formulário de cadastro uma vez só. Isso gera uma senha e toda vez que for entrar na rede, ela coloca essa senha”, explicou.

Segundo o secretário, há um projeto de expansão em curso para aumentar o número de postos disponíveis para 500, até o ano de 2020.

