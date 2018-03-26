WhatsApp da discórdia: brigas no aplicativo vão parar na Justiça

WhatsApp Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

Em fevereiro deste ano, a pedagoga Bianca Paz, 25, recebeu uma ligação desesperada. A mãe dela tinha recebido em um grupo de WhatsApp do trabalho a informação de que a filha havia sido presa em Minas Gerais acusada de tráfico de drogas.

A acusação se espalhou por Aracruz, Norte do Estado, cidade onde ela vive, e desde então provoca danos na vida da jovem. Com dificuldade até de encontrar emprego, ela procurou a Justiça para tentar encontrar uma solução para a questão.

Bianca não está sozinha. Como a dela, mais de 200 ações por calúnia, injúria e difamação chegam ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) todo mês. Apenas nos primeiros meses deste ano, já foram registradas mais de 700 ações desse tipo, a maioria ocorreu por situações nas redes sociais.

A informação falsa sobre Bianca circulou rapidamente por grupos e por mensagens através do aplicativo.

Mesmo tendo passado os dias seguintes à divulgação se explicando para familiares e amigos, Bianca passou a sofrer com os olhares de reprovação nas ruas. Teve um dia em que eu fui ao banco pagar uma conta. Quando percebi, todos estavam me encarando e olhando pra mim. Fui embora chorando, conta.

Ela completa a lembrança ruim: Aracruz é uma cidade pequena, então eu dava dois passos nas ruas e alguém me parava para falar dessa mensagem. Chegou uma hora que eu não queria mais falar do assunto, não queria mais cumprimentar ninguém.

Bianca procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência por injúria, calúnia e difamação.

A gente vive na era da internet. Ficamos o tempo todo no limite do que é ofensa e do que é a manifestação de uma opinião Rivelino Amaral, advogado

Ela procurou ainda a advogada Lorrany Oliveira para entrar com um processo pedindo indenização por danos morais à pessoa suspeita de ter originado a mensagem falsa.

Foi um estrago muito grande. Estou tendo até que fazer tratamento psicológico. Minha mãe, meu pai e minha irmã sofreram constrangimento no trabalho, foi horrível, relata a jovem.

AMEAÇA

Em Cariacica, uma técnica em saúde bucal de 24 anos também procurou a Justiça após receber ameaças e xingamentos pelas redes sociais. No caso dela, a responsável pelos crimes é conhecida e não deixa de mostrar o rosto.

Ela chegou a ser condenada por ameaça no início deste ano. No entanto, a vítima alega que as ameaças continuam mesmo após o fim do processo. Ainda tenho medo de sair na rua e encontrar com ela, diz.

DEPOIMENTO

Falava para eu tomar cuidado, que ia me bater