Vovó de 92 anos se empolga e rouba a cena em festa em Vitória

Vovó rouba a cena durante festa de corredores em Vitória Crédito: Instagram JessBenevides

Animação que roubou a cena na manhã do último domingo (24), na Praça do Papa, em Vitória. Uma senhora de 92 anos se esbaldou junto à grade do show, em meio ao pó colorido e corredores que participaram da Corrida das Cores.

Dona Aleide Tebaldi não participou dos quase 5 km de prova, mas foi a campeã no quesito fofura. Foi do celular da DJ Jess Benevides que as imagens foram gravadas e compartilhadas na rede social da DJ, que viu o conteúdo viralizar e ganhar muitos comentários.

"No meio da festa, após a chegadas dos corredores, vi aquela senhora com uma bolsinha, uma blusa de oncinha, todo lindinha, dançando super animada. Pedi meu namorado para fazer um vídeo. Estava todo mundo encantado com a animação dela. Ela chegou a subir no palco. Acredito que ela estava passando pelo local, viu a festa e acabou querendo participar. Postei no meu Instagram e o vídeo está sendo um sucesso", conta a DJ.

Jess disse que sua avó disse conhecer a dona Aleide Tebaldi. As netas de Dona Aleide também entraram em contato com a DJ após o vídeo e comentaram identificando a vovó animada. "Essa pessoa é minha avó! Vê se eu aguento isso", disse a neta Renata Thebaldi, na publicação da DJ.