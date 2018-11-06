Vote no projeto Somos Capixabas em premiação

Peça com a identidade visual do movimento Crédito: Divulgação

O projeto Somos Capixabas, da Rede Gazeta, está concorrendo a uma premiação nacional: o Brasil Design Award, na categoria Design de Impacto Positivo, subcategoria Design Gráfico. E o público pode ajudar o projeto a levar o prêmio.

Para votar no Somos Capixabas basta acessar o endereço eletrônico www.redegazeta.com.br/votesomoscapixabas e efetuar o voto até o próximo dia 15.

O Somos Capixabas é um projeto criado neste ano, quando a Rede Gazeta completa 90 anos, cujo objetivo foi elevar o povo capixaba a protagonista de sua própria terra.

O diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, comemora a participação no concurso. É uma das mais expressivas premiações nessa área no Brasil, e realmente está na categoria perfeita: Impacto Positivo. Este é um dos principais objetivos de todo o trabalho, gerar um impacto positivo no Espírito Santo, afirma.

De acordo com Igor Mendonça Franzotti, diretor de design e sócio-fundador da Lifebrand, empresa que criou a identidade visual, esta é uma oportunidade para mostrar o potencial criativo dos escritórios capixabas.

Segundo ele, a principal proposta do movimento é entender a diversidade capixaba como identidade. O elemento cor e a ilustração ajudam a mostrar essa mistura sem gerar confusão. Ouvimos muito que esta é uma identidade alegre.