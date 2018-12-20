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Problema técnico

Voos são cancelados em Vitória devido a problema em aeroporto de MG

Os voos da companhia aérea Azul que iriam para Confins foram cancelados. A companhia afirma que os clientes foram avisados e poderão fazer a remarcação sem custos

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 14:32
Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais, está com a pista fechada desde a madrugada desta quinta-feira (20) por conta de um problema técnico considerado grave em um voo da companhia aérea Latam.
De acordo com informações do G1, a aeronave que seguia de São Paulo para Londres, com 339 passageiros precisou realizar um pouso de emergência. As oito rodas da aeronave foram danificadas e a troca está sendo providenciada, no entanto o procedimento é demorado e a previsão é de que o aeroporto permaneça fechado até as 19h desta quinta.
VOOS AFETADOS EM VITÓRIA
Devido ao problema, voos da companhia aérea Azul, que sairiam do Aeroporto de Vitória para Confins, MG, foram cancelados. Ao todo, dois voos que deveriam ter chegado de Confins às 8h55 e às 9h20, foram cancelados e um voo que sairia de Vitória as 8h10 também foi cancelado.
> Confins está fechado para pousos e decolagens após pouso de emergência
Em nota, a Azul afirma que os voos programados até o meio-dia de e para a capital mineira estão cancelados e que os Clientes desses voos já estão sendo avisados para fazerem a remarcação sem custo. A companhia informa ainda que está prestando toda assistência necessária aos seus Clientes assim como acompanhando a BH Airport na normalização das operações.
INFRAERO
Já a Infraero esclarece, em nota, que, por conta da impossibilidade das operações no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins (MG) nesta quinta-feira (20), disponibiliza o Aeroporto da Pampulha para que o fluxo de voos para a capital mineira não seja interrompido.
O terminal administrado pela Infraero está preparado para receber aeronaves de grande porte, sendo certificado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por meio da Portaria Nº 2.829, para o processamento de aeronaves da categoria 4C, que engloba, entre outros, os principais modelos de aeronaves em operação no país e no mundo, como o Airbus A320 e o Boeing 737.
Cabe esclarecer que a utilização do Aeroporto de Pampulha como alternativa é decisão exclusiva das companhias aéreas.
 

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