Volta às aulas: Fluxo de carros nas ruas aumenta em até 50%

Nas ruas, os motoristas já sentiram a diferença nesta segunda-feira (04), quando algumas escolas retomaram as aulas

Publicado em 4 de fevereiro de 2019 às 15:59 - Atualizado há 6 anos

Trânsito intenso na porta de uma escola em Vitória Crédito: Caíque Verli

A primeira segunda-feira (04) útil de fevereiro deste ano marca o fim das férias escolares para muitos estudantes. O trânsito da Grande Vitória é impactado diretamente e, além das aulas, tradicionais pontos de congestionamento também voltam a registrar problemas. As aulas aumentam em 50% a quantidade de veículos nas ruas de Vitória e Vila Velha, segundo as prefeituras.

Nas ruas, os motoristas já sentem a diferença - alguns ficam até com uma certa saudade da tranquilidade do trânsito em dezembro e janeiro, quando as ruas ficaram bem mais vazias. O taxista Maxsuel Gonçalves demorou mais tempo para chegar no ponto onde trabalha. "Hoje a gente já pegou um trânsito pesado. Moro em Vila Velha e trabalho em Vitória e já peguei o fluxo bem maior. Normalmente é assim, volta das férias, o trânsito piora e tem que ter paciência", relatou.

As guardas municipais mudam sua operação para tentar desafogar todo esse trânsito. Em Vitória, o gerente de operação e fiscalização de trânsito, Marcelo Perozzini explica que os agentes montam esquemas especiais nas proximidades de escolas e faculdades. Uma das ações é um trabalho manual do agente de "puxar o trânsito" mesmo quando o semáforo estiver no vermelho. Ou seja, se não houve pedestre atravessando, o agente autoriza o motorista a passar no sinal vermelho para dar mais fluidez. Em Vitória, os pontos mais críticos ficam na Reta da Penha e na avenida Rio Branco. Marcelo alerta também para os comportamentos inadequados dos motoristas.

"Em boa parte dos casos, quando o trânsito fica ruim próximo das escolas, o que provoca isso é o desrespeito dos próprios condutores de veículo que levam os alunos para as escolas: parar em fila dupla, em local proibido. Isso dificulta o trânsito no local", afirma.

VILA VELHA

Já em Vila Velha, os bairros com mais intensidade de trânsito durante o período letivo são Centro, Praia da Costa e Itapoã. Essas regiões vão ganhar reforço de fiscalização, segundo o agente da Guarda Municipal Marcos Ferreira. "Alguns locais tem área de embarque e desembarque. Os condutores tem que embarcar ou desembarcar os alunos de forma rápida para dar espaço para os outros", orienta.

A rede municipal de ensino de Vila Velha retomou as aulas nesta segunda-feira (04). Já na rede estadual, as aulas voltam nesta terça (05) e em Vitória, na quarta (06).

