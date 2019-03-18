Vitória: volta da Taputera reúne maior número de barcos em 71 anos

Volta da Taputera reúne o maior número de barcos em 71 anos de regata

O nome da competição advém da descoberta de uma pedra submersa, já que Taputera, nome de origem Tupiniquim, remete a este significado. A pedra fica no canal de Vitória, a aproximadamente um metro e meio da superfície e foi encontrada na época da construção do Porto de Vitória.