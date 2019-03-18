Vitória: volta da Taputera reúne maior número de barcos em 71 anos

A 65ª Volta da Taputera é uma regata que percorre aproximadamente 13 quilômetros da baía de Vitória e é realizada há 71 anos. Nesta edição, que aconteceu no último final de semana, entre os dias 16 e 17, o número de participantes atingiu uma marca nunca antes vista, chegando a 20 veleiros apenas no sábado. No total, 150 velejadores competiram ao longo dos dois dias do evento.
A tradicional disputa é realizada pelo Iate Clube do Espírito Santo (ICES) e foi dividida entre veleiros de Oceano no sábado e velejadores da classe de monotipos no domingo. Segundo o diretor de vela do clube, Péricles Martini, esta foi a maior edição desde a década de 40, quando teve início a regata.
O nome da competição advém da descoberta de uma pedra submersa, já que Taputera, nome de origem Tupiniquim, remete a este significado. A pedra fica no canal de Vitória, a aproximadamente um metro e meio da superfície e foi encontrada na época da construção do Porto de Vitória.
De acordo com Rodrigo Stephan, velejador participante e vencedor na categoria RGSI, que realiza a prova desde 2010, junto à tripulação do veleiro Aventureiro, o percurso observando Vitória e Vila Velha é incrível. "Desde que comprei o barco participei de todas as Voltas da Taputera. Esse ano, a regata foi muito boa, com o vento mudando toda hora de intensidade e direção, exigiu de todos da tripulação atenção sem descanso. Participar dessa competição é sempre muito bom", revelou.
Veja mais fotos