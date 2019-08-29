Vitória vai ter a primeira cerveja feita em panela de barro

O cervejeiro Lucas Araujo mostra panela de barro feita para fazer cerveja em homenagem ao aniversário da cidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Praça do Papa. Cerveja produzida na panela de barro. É isso mesmo. Cervejeiros artesanais decidiram aproveitar o aniversário de Vitória e utilizar um dos principais símbolos da cidade para a produção da bebida. E no final de semana das comemorações será possível acompanhar a produção durante o Degusta Beer, evento realizado na

A panela, feita especialmente para a ocasião por um dos membros da Associação das Paneleiras, possui capacidade de 30 litros. Ela já foi entregue à diretoria da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Espírito Santo (Acerva-ES) e será testada no sábado (31).

produção da cerveja e ainda checar como a panela se comporta em relação a temperatura. "Vamos estrear um equipamento novo. Cervejeiro caseiro tem como regra fazer esta revolução, mudar as receitas, os equipamentos" , contou Julio Lorenzoni, presidente da Acerva-ES. Será o dia em que vão escolher a água que será utilizada nae ainda checar como a panela se comporta em relação a temperatura. "Vamos estrear um equipamento novo. Cervejeiro caseiro tem como regra fazer esta revolução, mudar as receitas, os equipamentos" , contou Julio Lorenzoni, presidente da Acerva-ES.

Um dia antes, nesta sexta-feira (30), vão definir a receita que irão utilizar. Segundo Lucas Lacerda, vice-presidente da Acerva, a proposta inicial é fazer uma cerveja do tipo Ipa. Mas não está descartada a possibilidade de incluírem na mistura algum ingrediente da culinária capixaba, como caranguejo ou ostras, o que levaria a produção para uma cerveja do tipo Stout.

Lorenzoni relata que nos primórdios da história da cerveja ela era produzido em ânforas, grandes vasos de barro. "Foram encontrados vestígios de que pelo menos na etapa da fermentação eram utilizadas as ânforas, há cerca de 2.500 anos antes de Cristo", relata.

processo de produção da cerveja. "Não há referências, pesquisamos em outras associações, de uso da panela de barro na brassagem. Será a primeira vez no Brasil, numa panela que é um dos símbolos da cultura capixaba. Vai ser bom juntar as duas coisas", pontua Lorenzoni. Mais de quatro mil anos depois um utensílio de barro volta a ser utilizado, agora na chamada brassagem, que é o. "Não há referências, pesquisamos em outras associações, de uso da panela de barro na brassagem. Será a primeira vez no Brasil, numa panela que é um dos símbolos da cultura capixaba. Vai ser bom juntar as duas coisas", pontua Lorenzoni.

O cervejeiro Lucas Araujo mostra panela de barro feita para fazer cerveja em homenagem ao aniversário da cidade Crédito: Carlos Alberto Silva

EXPECTATIVA

produção será aberta ao público, com todos podendo participar. O que não se sabe ainda é como será a cerveja, diz Lucas Lacerda, vice-presidente da Acerva. "Será uma receita básica, mas a expectativa é alta". A expectativa entre os associados com a realização da experiência é alta. Além do uso da panela de barro, a, com todos podendo participar. O que não se sabe ainda é como será a cerveja, diz Lucas Lacerda, vice-presidente da Acerva. "Será uma receita básica, mas a expectativa é alta".

A produção, segundo Lucas, deve ser iniciada em torno da 16 horas. Como leva cerca de umas quatro a cinco horas para a cerveja ficar pronta, ela só deve ser concluída por volta das 21 horas. Neste intervalo as pessoas que forem ao evento vão poder entender e aprender como se faz a cerveja, conhecer os insumos, ajudar na produção, experimentar cervejas caseiras feitas por outras pessoas.

"Vai ajudar a desmistificar a ideia de que é difícil produzir cerveja e de que ela não pode ser feita em casa", conta Lacerda, cuja primeira produção de cerveja foi em um apartamento pequeno, onde produziu 40 litros de cerveja em um fogão.



Depois será necessário pelo menos mais uns 24 dias após a produção para que seja possível experimentar, degustar a cerveja feita na panela de barro. É o tempo necessário para ela fermentar, e maturar e passar um tempo na garrafa. Lorenzoni estima que ela poderá ser servida em outro evento, no dia da moqueca, no final de setembro.

cervejeiros artesanais e que tem a finalidade de promover e incentivar a cultura cervejeira como hobby. Visa ainda difundir a fabricação da cerveja artesanal no Espírito Santo. Além do incentivo à produção de cerveja, ela também oferece cursos de sommelier de cervejas, como o que ocorrerá a partir do próximo dia 13 de setembro. A Associação dos Cervejeiros Artesanais do Espírito Santo (Acerva-ES) é formada pore que tem a finalidade de promover e incentivar a cultura cervejeira como hobby. Visa ainda difundir a fabricação da cerveja artesanal no Espírito Santo. Além do incentivo à produção de cerveja, ela também oferece cursos de sommelier de cervejas, como o que ocorrerá a partir do próximo dia 13 de setembro.

"É uma oportunidade de especialização e constante aprendizado na área. Além do curso de Sommelier de Cervejas, a associação também trouxe para os cervejeiros capixabas, em 2018, o curso de Tecnologia Cervejeira, também oferecido pela Escola Superior de Cerveja e Malte", conta Lorenzoni.