Vitória vai castrar 5 mil cães e gatos a partir de 2020

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vai realizar 5 mil castrações de cães e gatos em Vitória no início de 2020. A campanha surgiu como forma de realizar o controle populacional de cães e gatos na Capital. A data de início da campanha ainda vai ser divulgada.
Segundo a gerente de Bem-Estar Animal, Daniele Moura Benevides, nos próximos dias a Semmam vai fazer os últimos ajustes para a ação.
O acesso da população ao serviço de castração, especialmente os tutores de baixa renda, será facilitado e haverá uma redução na quantidade de animais abandonados ou semidomiciliados em vias públicas, contribuindo, ainda, para um maior controle de zoonoses, além de reduzir os índices de maus-tratos aos animais domésticos.
CADASTRAMENTO
Os cadastros serão realizados por meio do portal de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória. Para participar dessa campanha serão necessários alguns critérios: apenas moradores de Vitória, cadastro de até três animais por residência e prioridade de acordo com a região.
Segundo a Prefeitura de Vitória, existem regiões prioritárias, entre elas, Grande Santo Antônio, Grande Maruípe, Grande São Pedro, Centro, Jucutuquara, Grande Goiabeiras. Vale ressaltar que todos os 80 bairros do município de Vitória serão atendidos.
"As castrações são a continuidade das políticas públicas de bem-estar animal que estamos implementando desde 2013. A cidade e os protetores de animais merecem todo o zelo com nossos amigos de quatro patas", disse o secretário de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain.
Com informações da Prefeitura de Vitória