Vitória vai castrar 5 mil cães e gatos a partir de 2020

Cachorro Crédito: André Sobral

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vai realizar 5 mil castrações de cães e gatos em Vitória no início de 2020. A campanha surgiu como forma de realizar o controle populacional de cães e gatos na Capital. A data de início da campanha ainda vai ser divulgada.

Segundo a gerente de Bem-Estar Animal, Daniele Moura Benevides, nos próximos dias a Semmam vai fazer os últimos ajustes para a ação.

O acesso da população ao serviço de castração, especialmente os tutores de baixa renda, será facilitado e haverá uma redução na quantidade de animais abandonados ou semidomiciliados em vias públicas, contribuindo, ainda, para um maior controle de zoonoses, além de reduzir os índices de maus-tratos aos animais domésticos.

CADASTRAMENTO

Os cadastros serão realizados por meio do portal de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória. Para participar dessa campanha serão necessários alguns critérios: apenas moradores de Vitória, cadastro de até três animais por residência e prioridade de acordo com a região.

"As castrações são a continuidade das políticas públicas de bem-estar animal que estamos implementando desde 2013. A cidade e os protetores de animais merecem todo o zelo com nossos amigos de quatro patas", disse o secretário de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain.