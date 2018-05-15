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Chuva no ES

Vitória tem chuva do mês de maio em 24 horas

A chuva deve diminuir nesta quarta-feira (16), mas o fim de semana volta a ficar nublado

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 16:06
Chuva em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 75,9 mm de chuva em 24 horas, entre as 9 horas desta segunda-feira (14) e àas 9 horas desta terça-feira (15), em Vitória. O volume já é bastante elevado para qualquer época do ano, mas, para maio, já supera a média do mês, que é de aproximadamente 74 mm.
Segundo o site Climatempo, a intensificação dos ventos marítimos sobre o Espírito Santo, após a passagem de uma frente fria no oceano, favoreceu o aumento da umidade e das nuvens carregadas sobre o Estado. Nesta primeira quinzena de maio, o acumulado de chuva chega a 144 mm na capital do Espírito Santo, quase o dobro da média mensal.
> Mau tempo leva a cancelamento e atraso de voos no aeroporto de Vitória
Outros municípios do Estado tiveram volumes expressivos nas últimas 24 horas. Até as 10 horas da manhã desta terça-feira (15), São Mateus acumulava 45,6 mm, Vila Velha 39,4 mm, Alfredo Chaves 21,2 mm e Linhares 16,4 mm, pelas estações automáticas do Inmet. O Inmet informa, ainda, que a chuva deve enfraquecer a partir desta quarta-feira (16).
COMO ENTENDER ESSA MEDIÇÃO?
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Reprodução | Somar Meteorologia
TEMPO SEGUE INSTÁVEL
Esta terça-feira (15) ainda fica com o tempo instável, sujeito a chuva a qualquer momento, principalmente no litoral e no norte do Estado. Em alguns momentos essa chuva pode ser de moderada a forte intensidade. Segundo a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), alguns pontos de alagamento já foram registrados no começo desta manhã. De acordo com a Defesa Civil, não havia nenhuma ocorrência em relação a deslizamento de encostas ou desmoronamentos.
A chuva deve enfraquecer nesta quarta-feira (16). Apenas o norte do Estado ainda pode ter um pouco de chuva. A Grande Vitória e a maioria das áreas voltam a ter predomínio de sol e tempo seco.
MAIS CHUVA NO FIM DE SEMANA
Uma forte frente fria já está sendo esperada para o próximo fim de semana. O tempo muda no domingo (20), com previsão de chuva forte e queda nas temperaturas. O recorde de temperatura mínima atual é de 16,7°C registrada no último sábado (12) pelo Inmet.

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