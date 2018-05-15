Vitória tem chuva do mês de maio em 24 horas

Esta terça-feira (15) ainda fica com o tempo instável, sujeito a chuva a qualquer momento, principalmente no litoral e no norte do Estado. Em alguns momentos essa chuva pode ser de moderada a forte intensidade. Segundo a(PMV), alguns pontos de alagamento já foram registrados no começo desta manhã. De acordo com a, não havia nenhuma ocorrência em relação a deslizamento de encostas ou desmoronamentos.