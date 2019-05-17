Vitória tem a tarde mais fria do ano

Tempo nublado em Vitória - Frente fria muda o cenário na cidade Crédito: Vitor Jubini

A combinação de muita nebulosidade e ventos frios de origem polar deixou a temperatura amena em Vitória nesta quinta-feira (16). A capital teve a tarde mais fria de 2019 até agora, de acordo com informações do Climatempo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima em Vitória foi de 25,7°C. O recorde anterior de menor temperatura máxima em 2019 era de 26,4°C, em 22 de março.

ALERTA DA MARINHA

A presença de um grande e forte sistema de alta pressão atmosférica de origem polar na costa do Sul e do Sudeste do Brasil causa ventos constantes de moderados a fortes, que deixam o mar agitado nos próximos dias.

As ondas começaram a se elevar nesta quinta e, entre sexta e domingo, aumentam ainda mais. Há risco de ressaca no litoral de todos os estados da Região Sudeste.

Atenção, navegantes! A Marinha do Brasil já emitiu alertas de ressaca. Fique atento aos avisos de mau tempo. As condições nos próximos três dias na costa da Região Sudeste vão deixar as áreas Bravo, Charlie e Delta com mar grosso e vento forte/muito forte, tornando a navegação mais perigosa.

A Lua passa pela fase cheia no dia 18 de maio, o que eleva a maré.

PREVISÃO DE ONDAS

Sexta-feira (17)

Mar muito agitado o dia todo no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo até Vitória. Entre Vitória e o litoral norte capixaba, a agitação no mar aumenta no decorrer da tarde e noite. Há risco de ressaca do sul de São Paulo até Linhares, com ondas de 2 a 2,5 metros. Podem ocorrer picos de até 3 metros no litoral norte do Rio de Janeiro.

Sábado (18)

Mar muito agitado o dia todo no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com ondas de 2,5 a 3 metros. Há risco de ressaca do sul de São Paulo até o norte capixaba. A pior situação é no litoral do Espírito Santo e no litoral norte do Rio de Janeiro.

Domingo (19)

Mar muito agitado o dia todo no litoral norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com de até 3 metros. Há risco de ressaca.

Fonte: Climatempo