Vitória tem 6 mil pessoas em área de risco, diz Defesa Civil

Cerca de 6 mil pessoas estão em áreas de risco no município de Vitória, informou a Defesa Civil na tarde desta sexta-feira (09).
De acordo com o coordenador do órgão, Jonathan Jantorno, 25 pontos em 257 setores foram mapeados e identificados com risco de grau 4. Um deles é no bairro Santa Tereza, próximo ao morro do quadro. "Dois blocos rolaram e duas famílias precisaram ser removidas das residências para um abrigo municipal", afirmou.
Para reduzir os efeitos da chuva, a prefeitura iniciou a instalação de lonas para impermeabilizar o solo. O material é esticado da base até o topo e evita que a água infiltre e cause deslizamentos. O trabalho inicia nesta sexta e deve continuar no decorrer da semana que vem.
VEJA FOTOS
VEJA VÍDEO
A Defesa Civil orienta ainda que, em casos de movimentação do solo, rolamento de bloco ou trincas nas residências, moradores devem acionar o órgão e sair dos imóveis. Posteriormente, uma análise será feita para avaliar a estrutura e possibilidade de interdição da área.