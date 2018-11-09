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Vitória tem 6 mil pessoas em área de risco, diz Defesa Civil

Prefeitura iniciou a instalação de lonas para impermeabilizar o solo e evitar deslizamentos

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 18:49
Defesa Civil instala lona na Ilha do Príncipe, em Vitória. Crédito: Vitor Jubini
Cerca de 6 mil pessoas estão em áreas de risco no município de Vitória, informou a Defesa Civil na tarde desta sexta-feira (09).
De acordo com o coordenador do órgão, Jonathan Jantorno, 25 pontos em 257 setores foram mapeados e identificados com risco de grau 4. Um deles é no bairro Santa Tereza, próximo ao morro do quadro. "Dois blocos rolaram e duas famílias precisaram ser removidas das residências para um abrigo municipal", afirmou.
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Para reduzir os efeitos da chuva, a prefeitura iniciou a instalação de lonas para impermeabilizar o solo. O material é esticado da base até o topo e evita que a água infiltre e cause deslizamentos. O trabalho inicia nesta sexta e deve continuar no decorrer da semana que vem.
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A Defesa Civil orienta ainda que, em casos de movimentação do solo, rolamento de bloco ou trincas nas residências, moradores devem acionar o órgão e sair dos imóveis. Posteriormente, uma análise será feita para avaliar a estrutura e possibilidade de interdição da área.

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