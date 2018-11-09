Vitória tem 6 mil pessoas em área de risco, diz Defesa Civil

Defesa Civil instala lona na Ilha do Príncipe, em Vitória. Crédito: Vitor Jubini

Cerca de 6 mil pessoas estão em áreas de risco no município de Vitória, informou a Defesa Civil na tarde desta sexta-feira (09).

De acordo com o coordenador do órgão, Jonathan Jantorno, 25 pontos em 257 setores foram mapeados e identificados com risco de grau 4. Um deles é no bairro Santa Tereza, próximo ao morro do quadro. "Dois blocos rolaram e duas famílias precisaram ser removidas das residências para um abrigo municipal", afirmou.

Para reduzir os efeitos da chuva, a prefeitura iniciou a instalação de lonas para impermeabilizar o solo. O material é esticado da base até o topo e evita que a água infiltre e cause deslizamentos. O trabalho inicia nesta sexta e deve continuar no decorrer da semana que vem.

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