Vitória tem 17 praias próprias para banho

17 pontos em Vitória estão próprios para banho Crédito: Fernando Madeira - 05/12/2014

Das 26 praias monitoradas pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, 17 estão próprias para banho. A Curva da Jurema é uma delas. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (16) no site da prefeitura.

Na última semana, no período de carnaval, todas as praias da Capital estavam impróprias ou interditadas para banho. Na ocasião, de acordo a prefeitura, a situação foi provocada por conta do excesso de chuvas.

A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. O serviço é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, em regime de rotina semanal, por meio da coleta de amostras de água nos referidos pontos e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerantes.

Pontos próprios para banho

1 - Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema)





2 - Praia de Santa Helena (na frente das barracas da Curva da Jurema)

3 - Ilha do Boi (Praia Grande)

4 - Ilha do Boi (Praia do Nenel)

5 - Ilha do Frade (praia da direita)

6 - Ilha do Frade (Praia da Castanheira)

7 - Ilha do Frade (Rua Desembargador Alfredo Cabral, m frente ao número 1255)

8 - Praia do Canto (80 metros antes da Ilha do Frade)

9 - Praia do Canto (80 metros após do Iate Clube)

10 - Jardim da Penha (Av. Dante Michelini, esquina com a Rua Eugenilio Ramos)

11 - Jardim da Penha (Av. Dante Michelini, esquina com a Rua Comissário Otávio Queiroz)

12 - Mata da Praia (Av. Dante Michelini, esquina com a Av. Nicolau Von Shilgen)

13 - Mata da Praia (Av. Dante Michelini, esquina com a Av. Adalberto Simão Nader)

14 - Aeroporto (Av. Dante Michelini, 150 metros antes do segundo píer)

15 - Aeroporto (Av. Dante Micheline, em frente à entrada da antiga feira dos municípios)

16 - Jardim Camburi (Av. Dante Michelini, esquerda com a Rua Silvino Grecco)

17 - Jardim Camburi (Av. Dante Michelini, próximo ao viaduto Araceli Cabrera Crespo)

Pontos impróprios

1 - Praia Enseada do Suá (praia do meio, embaixo da Terceira Ponte)

2 - Enseada do Suá (Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos)

3 - Praça dos Desejos (em frente à escola de Velas)

4 - Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade)

5 - Jardim da Penha (150 metros antes do primeiro píer)

Pontos interditados

1- Praia de Camburi (Jardim da Penha - Canal de Camburi, 50 metros após o primeiro píer)

2- Santa Luiza (Canal da Passagem - perto da Ponte da Passagem, em Jardim da Penha)

3- Santo Antônio (Praia de Santo Antônio - Academia Popular)

4- Jesus de Nazareth









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