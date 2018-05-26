Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
19,8ºC

Vitória registra tarde mais fria do ano nesta sexta (25)

Segundo o Climatempo, a temperatura continua amena neste sábado (26), mas não há expectativa de novo recorde

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 00:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 00:56
Segundo o Climatempo, a temperatura continua amena neste sábado (26), mas não há expectativa de novo recorde. Crédito: Fernando Madeira
Com a chegada da chuva no Espírito Santo nesta sexta-feira (25), Vitória registrou a tarde mais fria de 2018, com a temperatura mínima de 19,8ºC. A máxima foi de 23ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As áreas de instabilidade que estão sobre o Estado provocaram chuva moderada e persistente em vários locais durante o dia. Pela mediação do Inmet, entre 18 horas de quinta-feira (24) e 18 horas desta sexta, choveu 41,2 mm, em Vila Velha, 36,6 mm, em Presidente Kennedy, 18,8mm, em Vitória e 14,6 mm, em Linhares.
Segundo o Climatempo, a temperatura continua amena neste sábado (26), mas não há expectativa de novo recorde.
PREVISÃO PARA O FINAL DE SEMANA
SÁBADO
Uma forte chuva pode atingir o Espírito Santo neste (26), especialmente no litoral capixaba, devido ao aumento da infiltração de umidade no Estado.
DOMINGO 
No domingo (27), a instabilidade enfraquece e a umidade vai diminuir sobre o Espírito Santo. O dia começa com muitas nuvens, mas, a partir da tarde, o sol brilha mais forte e não há previsão de chuva. A tendência é que o ar seco ganhe força sobre o Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados