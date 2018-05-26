Vitória registra tarde mais fria do ano nesta sexta (25)

Com a chegada da chuva no Espírito Santo nesta sexta-feira (25), Vitória registrou a tarde mais fria de 2018, com a temperatura mínima de 19,8ºC. A máxima foi de 23ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As áreas de instabilidade que estão sobre o Estado provocaram chuva moderada e persistente em vários locais durante o dia. Pela mediação do Inmet, entre 18 horas de quinta-feira (24) e 18 horas desta sexta, choveu 41,2 mm, em Vila Velha, 36,6 mm, em Presidente Kennedy, 18,8mm, em Vitória e 14,6 mm, em Linhares.
Segundo o Climatempo, a temperatura continua amena neste sábado (26), mas não há expectativa de novo recorde.
PREVISÃO PARA O FINAL DE SEMANA
SÁBADO
Uma forte chuva pode atingir o Espírito Santo neste (26), especialmente no litoral capixaba, devido ao aumento da infiltração de umidade no Estado.
DOMINGO
No domingo (27), a instabilidade enfraquece e a umidade vai diminuir sobre o Espírito Santo. O dia começa com muitas nuvens, mas, a partir da tarde, o sol brilha mais forte e não há previsão de chuva. A tendência é que o ar seco ganhe força sobre o Estado.