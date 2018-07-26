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21,7°C

Vitória registra tarde mais fria do ano nesta quarta (25)

A queda da temperatura foi devido à frente fria que passou pelo litoral capixaba, onde causou chuva em várias regiões do Estado, inclusive em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 23:49

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 23:49

Crédito: Vitor Jubini - Arquivo
Vitória registrou nesta quarta-feira (25) a tarde mais fria do ano, segundo o Climatempo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 21,7°C de temperatura máxima. O recorde anterior, que aconteceu no dia 26 de maio, foi de 21,8ºC.
A queda da temperatura foi devido à frente fria que passou pelo litoral capixaba, onde causou chuva em várias regiões do Estado, inclusive em Vitória.
Na quinta-feira (26), o fenômeno se afasta do Espírito Santo e a instabilidade enfraquece. A tendência é de diminuição da nebulosidade e das condições de chuva no decorrer do dia, mas ainda pode chover fraco durante a madrugada ou pela manhã, em Vitória e em outros locais do litoral capixaba. O sol aparece forte na Capital, especialmente à tarde e a temperatura deve subir. 
O fim de semana deve ser de muito sol, calor e tempo seco a partir de sexta-feira (27).

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