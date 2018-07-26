Vitória registra tarde mais fria do ano nesta quarta (25)

Crédito: Vitor Jubini - Arquivo

Vitória registrou nesta quarta-feira (25) a tarde mais fria do ano, segundo o Climatempo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 21,7°C de temperatura máxima. O recorde anterior, que aconteceu no dia 26 de maio, foi de 21,8ºC.

A queda da temperatura foi devido à frente fria que passou pelo litoral capixaba, onde causou chuva em várias regiões do Estado, inclusive em Vitória.

Na quinta-feira (26), o fenômeno se afasta do Espírito Santo e a instabilidade enfraquece. A tendência é de diminuição da nebulosidade e das condições de chuva no decorrer do dia, mas ainda pode chover fraco durante a madrugada ou pela manhã, em Vitória e em outros locais do litoral capixaba. O sol aparece forte na Capital, especialmente à tarde e a temperatura deve subir.