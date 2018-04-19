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19,2°C

Vitória registra novo recorde de frio na madrugada desta quinta-feira

A temperatura na Capital chegou a 19,2°C, batendo o registro de quarta-feira (18), de 19,3°C

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 14:23
Temperatura cai no ES. Chuva deve dar trégua até sábado Crédito: Fernando Madeira
Vitória registrou novo recorde de frio na madrugada desta quinta-feira (19). O Climatempo afirma que a temperatura na Capital chegou à mínima de 19,2°C, sendo então a temperatura mais baixa do ano até agora. O último dado que havia sido considerado foi na madrugada de quarta-feira (18), com 19,3°C.
Outras regiões do Estado também tiveram queda na temperatura. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 12,6 °C em Venda Nova do Imigrante e 16,1°C na região do Caparaó.
PREVISÃO DO TEMPO
Com dias típicos de outono, o final de semana no ES deve ter o amanhecer frio e as tardes quentes. A chuva forte deve cessar nesta sexta e sábado e, no domingo (22), pancadas de intensidade moderada podem atingir todo o Estado, já que ventos úmidos vindos do mar podem aumentar a nebulosidade no Estado. A temperatura pode variar de 28°C à minima de 18°C.
 

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