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Vitória registra manhã mais fria do ano nesta terça-feira

A marca de 15,9°C foi registrada nesta manhã, batendo a mínima anterior de 16,7°C, no último dia 12

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 12:30
Vitória registra 15,9°C na manhã desta terça-feira, registrando recorde de temperatura Crédito: Vanda Lopes
Vitória registra recorde de frio as 3h desta terça-feira (22) com 15,9°C. Segundo informações do Climatempo, a marca supera os 16,7°C do último dia 12 de maio. E o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que, em todo Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante registrou a menor temperatura, com recorde de 10,5°C entre as 2h e as 3h desta madrugada.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) confirma a temperatura mais baixa do ano na Capital e informa ainda que Alfredo Chaves também registrou recorde de frio, com 14,9°C.
PREVISÃO DO TEMPO
Nesta terça-feira (22), o Climatempo informa que, mesmo com frio, o sol predomina e não há possibilidade de chuva. Durante a semana, o tempo segue firme até quinta-feira (24), quando a nebulosidade aumenta e há chance de chuva para o litoral devido ao avanço de uma frente fria, que muda a direção dos ventos e traz umidade para o Estado.
Vitória registra manhã mais fria do ano nesta terça-feira

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