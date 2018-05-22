Vitória registra manhã mais fria do ano nesta terça-feira

Vitória registra 15,9°C na manhã desta terça-feira, registrando recorde de temperatura Crédito: Vanda Lopes

Vitória registra recorde de frio as 3h desta terça-feira (22) com 15,9°C. Segundo informações do Climatempo, a marca supera os 16,7°C do último dia 12 de maio. E o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que, em todo Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante registrou a menor temperatura, com recorde de 10,5°C entre as 2h e as 3h desta madrugada.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) confirma a temperatura mais baixa do ano na Capital e informa ainda que Alfredo Chaves também registrou recorde de frio, com 14,9°C.

PREVISÃO DO TEMPO

Nesta terça-feira (22), o Climatempo informa que, mesmo com frio, o sol predomina e não há possibilidade de chuva. Durante a semana, o tempo segue firme até quinta-feira (24), quando a nebulosidade aumenta e há chance de chuva para o litoral devido ao avanço de uma frente fria, que muda a direção dos ventos e traz umidade para o Estado.