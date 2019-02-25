Vitória registra maior temperatura em quatro anos com sensação de 51°C

Relógio da Avenida Beira-Mar, em Vitória, registra 41ºC no início da tarde desta segunda Crédito: Bernardo Coutinho

Você sentiu um calor insuportável neste domingo (24)? Então... realmente o "derretimento" foi além do normal. A temperatura máxima de 37,7°C foi a mais alta registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Vitória em quatro anos, desde dezembro de 2015, quando a temperatura chegou aos 38°C, de acordo com informações do Climatempo.

SENSAÇÃO DE 51ºC

A sensação de calor por volta das 14 horas deste domingo, quando foi observada a temperatura máxima, chegou aos 51°C, com umidade relativa do ar de 54%.

O Espírito Santo foi uma das áreas mais quentes do país no último fim de semana, com temperaturas superando os 38°C. Neste domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 38,6°C em Marilândia e 38,1°C em Alegre.

A segunda-feira será muito quente no Espírito Santo e não há previsão de chuva. São Pedro, manda a chuva!