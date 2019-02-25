Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vitória registra maior temperatura em quatro anos com sensação de 51°C
Domingo de fritar

Vitória registra maior temperatura em quatro anos com sensação de 51°C

A sensação de calor por volta das 14 horas deste domingo, quando foi observada a temperatura máxima, chegou aos 51°C, com umidade relativa do ar de 54%

Publicado em 

25 fev 2019 às 13:14

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 13:14

Relógio da Avenida Beira-Mar, em Vitória, registra 41ºC no início da tarde desta segunda Crédito: Bernardo Coutinho
Você sentiu um calor insuportável neste domingo (24)? Então... realmente o "derretimento" foi além do normal. A temperatura máxima de 37,7°C foi a mais alta registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Vitória em quatro anos, desde dezembro de 2015, quando a temperatura chegou aos 38°C, de acordo com informações do Climatempo.
SENSAÇÃO DE 51ºC
A sensação de calor por volta das 14 horas deste domingo, quando foi observada a temperatura máxima, chegou aos 51°C, com umidade relativa do ar de 54%.
> Vitória pode ter recorde de calor nesta segunda, diz Climatempo
O Espírito Santo foi uma das áreas mais quentes do país no último fim de semana, com temperaturas superando os 38°C. Neste domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 38,6°C em Marilândia e 38,1°C em Alegre.
A segunda-feira será muito quente no Espírito Santo e não há previsão de chuva. São Pedro, manda a chuva!
Vitória registra maior temperatura em quatro anos com sensação de 51 graus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Verão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados