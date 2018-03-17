Vitória registra a segunda tarde mais quente do ano

Com o forte calor, banhistas se refrescam na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (16) Crédito: Vitor Jubini

Na última semana do verão, Vitória registrou a segunda tarde mais quente do ano nesta sexta-feira (16). Os capixabas sofreram com a sensação térmica que chegou a 42ºC, segundo o Climatempo. A temperatura máxima registrada foi de 36ºC.

Ainda segundo o Climatempo, o recorde de tarde mais quente foi registrado em 29 de janeiro, quando os termômetros marcaram 36,5ºC. Por pouco que o recorde não é alcançado nesta sexta-feira (16).

Crédito: Vitor Jubini

Apesar do calor intenso, a temperatura vai cair no Estado por conta de uma frente fria que vai passar pela região Sul. A previsão, segundo o Climatempo, é de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite para a Grande Vitória. No entanto, o instituto afirmou que a sensação de calor e abafamento irá persistir o dia todo.