Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Forninho

Vitória registra a segunda tarde mais quente do ano

Segundo o Climatempo, a sensação de calor chegou a 42ºC

Publicado em 16 de Março de 2018 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 22:06
Com o forte calor, banhistas se refrescam na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (16) Crédito: Vitor Jubini
Na última semana do verão, Vitória registrou a segunda tarde mais quente do ano nesta sexta-feira (16). Os capixabas sofreram com a sensação térmica que chegou a 42ºC, segundo o Climatempo. A temperatura máxima registrada foi de 36ºC.
Ainda segundo o Climatempo, o recorde de tarde mais quente foi registrado em 29 de janeiro, quando os termômetros marcaram 36,5ºC. Por pouco que o recorde não é alcançado nesta sexta-feira (16).
Crédito: Vitor Jubini
Apesar do calor intenso, a temperatura vai cair no Estado por conta de uma frente fria que vai passar pela região Sul. A previsão, segundo o Climatempo, é de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite para a Grande Vitória. No entanto, o instituto afirmou que a sensação de calor e abafamento irá persistir o dia todo.
> Alerta de chuvas intensas para 51 cidades do Espírito Santo
No domingo, o tempo fica mais instável em todo o Estado. Áreas de instabilidade deixadas pela frente fria espalham muitas nuvens e provocam mais pancadas de chuva. Ainda segundo o Climatempo, há risco de chuva forte na Grande Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados