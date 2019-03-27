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Vitória registra a menor temperatura do ano durante madrugada

O termômetro chegou a marcar 20°C na madrugada da última terça-feira (26), na Capital capixaba

Publicado em 

27 mar 2019 às 15:08

Publicado em 27 de Março de 2019 às 15:08

Nuvem encobre torres de TV no Parque da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Genildo Ronchi
A madrugada da última terça-feira (26) foi a mais fresca de 2019 até agora em Vitória. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 20°C de temperatura mínima. O recorde anterior era de 21°C no dia 23 de janeiro.
A temperatura mínima desta quarta-feira (27) foi 3°C menor do que a mínima registrada no dia anterior. A queda da temperatura ocorreu como efeito da pouca nebulosidade na madrugada. A falta de nuvens facilitou a perda de calor e o ar resfriou.
No aeroporto de Vitória, por exemplo, a menor umidade relativa do ar no domingo, 24 de março, foi de 66%. Na segunda-feira, 25, o menor índice de umidade no ar no local foi de 62% e nesta terça-feira, a umidade relativa mínima baixou para 52%. 
Vitória registra a menor temperatura do ano durante madrugada
> Frente fria deve causar chuvas no ES e semana pode terminar mais fresca
Frente fria
Uma frente fria chega fraca pelo mar ao Espírito Santo nesta quarta-feira, 27 de março. Ao mesmo tempo, a tempestade tropical Iba enfraquece e se afasta cada vez mais da costa capixaba.
Esta frente fria ainda não terá força para fechar o tempo nesta quarta-feira na Região Sudeste. O sol aparece o dia todo no Espírito Santo, faz calor e há uma possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde, mas em poucas áreas do Estado. Pode chover em Vitória.
As condições para chuva são maiores a partir da quinta-feira, 28, quando a infiltração de umidade marítima aumentar sobre o Espírito Santo.

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