Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vitória recebe feira de adoção de cães e gatos neste sábado (4)
Adote!

Vitória recebe feira de adoção de cães e gatos neste sábado (4)

O evento acontecerá no bairro Goiabeiras, em Vitória, das 9h às 13h
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

03 mai 2019 às 20:43

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 20:43

Dog disponível para adoção neste sábado (03) Crédito: Divulgação
Para quem deseja ter um animal de estimação, 18 cães e 5 gatos serão doados no bairro Goiabeiras, em Vitória, neste sábado (04). A feira acontecerá no estacionamento da loja Casa & Moda, na Avenida Fernando Ferrari, das 9h às 13h.
O evento conta ainda com música ao vivo, bazar de livros, brechó de roupas, banca de doces, venda de adesivos e stickers, fotografia, maquiagem, bordados, suvenires das ONGs participantes e sorteios. Aproximadamente 20% da verba arrecada será destinada aos abrigos de animais: Ame Um Pet; Patinhas da Vila; Patas do Canto; Au Au Carente e Anjos da Ana.
COMO ADOTAR
Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar comprovante de residência. Além disso, passar por um questionário para avaliar a guarda responsável de animais domésticos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados