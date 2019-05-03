Vitória recebe feira de adoção de cães e gatos neste sábado (4)

O evento conta ainda com música ao vivo, bazar de livros, brechó de roupas, banca de doces, venda de adesivos e stickers, fotografia, maquiagem, bordados, suvenires das ONGs participantes e sorteios. Aproximadamente 20% da verba arrecada será destinada aos abrigos de animais: Ame Um Pet; Patinhas da Vila; Patas do Canto; Au Au Carente e Anjos da Ana.