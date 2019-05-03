Vitória recebe feira de adoção de cães e gatos neste sábado (4)

Para quem deseja ter um animal de estimação, 18 cães e 5 gatos serão doados no bairro Goiabeiras, em Vitória, neste sábado (04). A feira acontecerá no estacionamento da loja Casa & Moda, na Avenida Fernando Ferrari, das 9h às 13h.
O evento conta ainda com música ao vivo, bazar de livros, brechó de roupas, banca de doces, venda de adesivos e stickers, fotografia, maquiagem, bordados, suvenires das ONGs participantes e sorteios. Aproximadamente 20% da verba arrecada será destinada aos abrigos de animais: Ame Um Pet; Patinhas da Vila; Patas do Canto; Au Au Carente e Anjos da Ana.
COMO ADOTAR
Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar comprovante de residência. Além disso, passar por um questionário para avaliar a guarda responsável de animais domésticos.