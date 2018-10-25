Vitória quer municipalizar a Norte-Sul

Trecho da Norte-Sul na entrada de Jardim Camburi interessa ao município Crédito: Marcelo Prest

A Prefeitura de Vitória pretende municipalizar o trecho da Norte-Sul, em Jardim Camburi, que hoje está sob a gestão do governo do Estado. A intenção é que, com a medida, ações de manutenção e conservação sejam feitas de maneira mais rápida do que na administração atual.

A pista tem manutenção muito aquém do que poderia ser, a ciclovia está incompleta. Com a Norte-Sul sob responsabilidade do município, podemos dar outro tratamento, ressalta o prefeito Luciano Rezende.

Essa é uma das pautas de mobilidade que o prefeito pretende tratar com o novo governo, a partir de 2019, mas atualmente já existe legislação que permite a transferência de responsabilidade da Norte-Sul para o município.

Gustavo Perin de Medeiros, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), órgão ao qual estão subordinados trechos rodoviários no Estado, disse que, no ano passado, foi criada uma lei que facilita o processo de municipalização de rodovias que estejam em perímetro urbano, como é o caso da Norte-Sul. E, no mês passado, foi publicado um decreto para regulamentar a legislação.

Segundo Gustavo Perin, no artigo 6º da lei 10.782/17, está previsto que o DER possa suprimir trajetos de rodovias em centros urbanos, passando a conservação e manutenção para o município.

Agora, o DER já tem autoridade e competência para aceitar a municipalização, afirma.

O diretor-geral diz ainda que o decreto apresenta o passo a passo para a realização do processo e, entre outras exigências, é preciso que a prefeitura aprove uma lei própria na Câmara Municipal para formalizar o pedido de absorção do trecho rodoviário.

Existem alguns outros requisitos, como o trecho dispor de calçada, iluminação pública, drenagem pluvial. A Norte-Sul preenche esses requisitos e até mais, pontua Gustavo Perin.

Para o diretor, a eventual municipalização da Norte-Sul e de outros trechos com o mesmo perfil favorece a prestação de serviço, uma vez que os contratos de conserva e manutenção de rodovias no DER têm características muito rurais, como fazer capina, e algumas vezes surgem conflitos com as administrações municipais para a sua execução.

Além da eventual municipalização, usuários da Norte-Sul têm a expectativa da criação de uma nova via, como anunciado no ano passado, para melhorar o tráfego na região.