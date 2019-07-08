Home
Vitória pode ter tarde e madrugada mais frias do ano até terça-feira

A massa de ar polar e o vento sul que estão no ES mantém toda a semana com temperaturas amenas. A tarde desta segunda-feira pode ser a mais fria do ano e há também recorde esperado para a madrugada desta terça-feira (9)

Frente fria muda o cenário em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Apesar de ter esfriado muito em Vitória, ainda não houve registro de novos recordes de temperatura, mas a massa de ar polar que está sobre o Espírito Santo deve se empenhar em fazer isso mudar, já que há possibilidade de termos a tarde mais fria do ano nesta segunda-feira (8), e madrugada mais fria do ano nesta terça-feira (9), segundo o Climatempo.

Até agora, a menor temperatura registrada na capital foi no dia 7 de junho, com 16,8°C, já a menor temperatura máxima em Vitória, observada no mesmo dia, foi de 22,2°C.

Nesta segunda-feira é possível que Vitória tenha a tarde mais fria do ano e marcar 22°C, que é a temperatura máxima prevista, mas só será possível confirmar o recorde no fim do dia.

FRIO NAS MONTANHAS

Termômetro em Santa Maria de Jetibá marcou 4°C na manhã desta segunda-feira (8) Crédito: Internauta/Gazeta Online

Os moradores de Santa Maria de Jetibá tiveram uma manhã gelada e registraram a marca de 4°C nos termômetros. Outros municípios da região Serrana do ES também tiveram muito frio, com mínimas de 7,1°C em Venda Nova do Imigrante e 8,3°C em Santa Teresa, de acordo com o Climatempo.

TEMPERATURAS BAIXAS

Ainda segundo o Climatempo, a expectativa é de que o vento sul, que também afasta as chuvas do ES, e a massa de ar polar que está sobre o Estado, deixem a semana do capixaba mais fria pelo menos até a próxima sexta-feira (12).

Nesta segunda-feira o tempo deve permanecer nublado, mas sem expectativa de chuvas significativas. Já na terça-feira (9) as nuvens persistem, porém também não há previsão de pancadas de chuva.

A temperatura não deve subir ao longo da semana por causa do vento sul, que permanece soprando e também afasta a possibilidade de chover no ES. A massa de ar polar também esfria o tempo e, por se mover lentamente em direção ao oceano, continua a atuar no Espírito Santo e manter as temperaturas amenas.

Durante toda a semana, a temperatura máxima esperada é de 26°C e a mínima deve ser de 15°C em Vitória.

 

