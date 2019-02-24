Vitória pode ter recorde de calor nesta segunda, diz Climatempo

O calor tem incomodado muito os capixabas nos últimos dias. Além da temperatura naturalmente elevada, comum nesta época, o excesso de umidade no ar tem feito com que a sensação de calor passe dos 40°C. A semana começa fervendo, mas a passagem de uma frente fria vai aumentar as condições para chuva e trazer um ligeiro alívio ao calorão a partir da terça-feira, 26 de fevereiro.
RECORDE DE CALOR
Há possibilidade recorde de calor para 2019 em Vitória nesta segunda-feira, 25 de fevereiro. No sábado, 23, a capital capixaba registrou a maior temperatura parte este ano até agora, com a marca de 36,6°C, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O recorde anterior era de 36,3°C nos dias 18 e 12 de fevereiro.
O estado do Espírito Santo foi um das áreas mais quentes do Brasil no último fim de semana de fevereiro, com temperaturas em torno dos 38°C. Em Alegre, o INMET registrou 38,2°C no sábado, 23, e 38,0°C em Marilândia.
PREVISÃO DE CHUVA
O sol forte e o tempo seco ainda predominam sobre o Espírito Santo nesta segunda-feira, 25 de fevereiro. Algumas poucas pancadas de chuva podem ocorrer no fim da tarde em áreas próximas da divisa com o Rio de Janeiro. Não há expectativa de chuva para a Grande Vitória.
As condições para chuva voltam a aumentar sobre o Espírito Santo a partir da tarde da terça-feira, dia 26, com a chegada de uma frente fria ao litoral sul do estado. A terça-feira ainda será muito quente. As pancadas de chuva com raios podem ocorrer em todas as regiões do estado e podem ser moderadas a fortes.
As pancadas de chuva continuam ocorrendo sobre o Espírito Santo até o fim da semana e o calor será menos intenso a partir da quarta-feira, 27.