Na praia de Camburi

Vitória está mais perto de ter uma marina pública

A proposta, que vem sendo debatida há quatro anos, visa estimular o turismo náutico e criar mais uma opção de lazer. Edital de concessão está previsto para 2020

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 06:01 - Atualizado há 6 anos

Marina de Vitória: projeto aprovado prevê vagas para embarcações e área de lazer Crédito: Divulgação

O município de Vitória está planejando lançar, no início de 2020, o edital para implantação e concessão de uma marina pública na praia de Camburi. A proposta, que está sendo debatida há quatro anos, visa estimular o turismo náutico, ao mesmo tempo em que cria uma nova opção de lazer na orla, com bares e restaurantes.

O processo está sendo conduzido pela Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) e já passou por várias etapas. A fase atual é de licenciamento e a expectativa é que, ainda este ano, seja feita a liberação pela Capitania dos Portos, Superintendência de Patrimônio da União (SPU) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"Depois, o próximo passo é o edital para a construção e a concessão da marina, que será toda feita com investimento privado" Leonardo Krohling Diretor-presidente da CDV

Com o lançamento do edital, a estimativa de Krohling é que a obra seja executada em até 18 meses. Para ele, a empresa vencedora terá todo o interesse de concluir num menor prazo possível porque o retorno financeiro virá a partir da abertura da marina.

O projeto prevê que o espaço ofereça 100 vagas para embarcações de calado de até 3 metros (que têm que ficar dentro da água), hangares para 160 embarcações de até 40 pés e área com restaurante, bar, lanchonete, loja de conveniência, áreas técnicas e de serviços.

Embora seja uma marina pública, haverá custo para ocupar uma das vagas para a embarcação. A diferença para uma marina privada, explica Krohling, é que não há necessidade de aquisição de um título de sociedade para ter direito a usufruir do espaço.

O presidente da CDV ressalta que está no Plano Diretor de Turismo do município o desenvolvimento do turismo náutico, e a marina é uma das estratégias para impulsionar o setor. Além de atender as pessoas do Estado, Krohling acredita que Vitória se tornará um ponto de referência para quem está navegando pela costa brasileira. Atualmente, quem faz esse trajeto, passando pelo Espírito Santo, tem áreas de parada no Rio de Janeiro e na Bahia.

Com a marina pública, terão um espaço para a realização de serviços de manutenção, com conserto de motores, velas e casco. "Será um local catalogado para oferecer esse suporte ao viajante", frisa Krohling.

EMPREGOS

Ainda faz parte do projeto a implantação de um cais público, próximo ao píer de Iemanjá, de onde poderão partir passeios de barco por Vitória. Na fase de operação, Krohling estima que sejam gerados 780 empregos diretos, com uma movimentação financeira anual em torno de R$ 140 milhões no município.

