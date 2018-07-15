Vitória começa a guinchar nesta segunda carros parados em locais proibidos

Veículos estacionados em locais proibidos passam a ser guinchados a partir desta segunda em Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Veículos estacionados em locais proibidos em Vitória serão guinchados e rebocados pela Guarda Civil Municipal a partir desta segunda-feira (16). A Guarda, responsável pelas autuações, vai fiscalizar veículos parados em frente a garagens e sobre faixas de pedestres e vagas regulamentadas, como as destinadas a pessoas com deficiência, idosos e carga e descarga de materiais.

O serviço volta a ser realizado na capital devido à assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O convênio tem validade de 12 meses e pode ser prorrogado por até 60 meses.

"Assinamos o acordo com a PRF para utilizar o contrato que eles já têm de guincho e pátio. Veículos que estiverem obstruindo garagens e estacionados em vagas destinadas a idosos e deficientes serão guinchados", destacou o secretário de Segurança Urbana, Fronzio Calheira.

FISCALIZAÇÃO

Os agentes irão fiscalizar a conduta dos motoristas e aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito e na legislação municipal.

MULTAS

Os que estacionarem obstruindo as garagens serão autuados com multa no valor de R$ 130, que é uma infração média, com perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já os motoristas que estacionarem na vaga do rotativo sem o pagamento do serviço terão que pagar R$ 195 de multa, já que se trata de uma infração grave, com perda de cinco pontos na CNH. Quanto aos que pararem nas vagas de estacionamento regulamentado vão pagar R$ 290 e perder sete pontos na carteira.

DESLOCAMENTO

Os condutores que tiverem os veículos recolhidos para um pátio credenciado pela PRF irão pagar pelo valor cobrado pelo deslocamento do guincho. Os valores são estes:

Carros: R$ 117

Motos: R$ 60

Caminhões: R$ 180.

Além disso, serão acrescidos R$ 11 por cada quilômetro rodado após 10 quilômetros de distância do local da infração, até o depósito.

O veículo permanecerá no pátio até a sua restituição ao proprietário, o que somente acontecerá após o pagamento de multas e despesas de remoção e estadia.

DIÁRIAS

As diárias no pátio custam R$ 48 para carros, R$ 25 para motos e R$ 80 para caminhões. Caso o proprietário não busque o carro dentro de 60 dias, o veículo vai a leilão pela Polícia Rodoviária Federal.

Para acionar o serviço de guincho, o cidadão deve ligar para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), por meio do número 190.

O pátio da Polícia Rodoviária Federal funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas e das 13 às 14 horas.