Vitória bate recorde de frio pela terceira vez consecutiva

O frio ainda deve continuar na madrugada deste sábado (21) Crédito: Fernando Madeira

Pela terceira vez consecutiva, Vitória bateu o recorde de frio do ano, na madrugada desta sexta-feira (20). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima registrada foi de 18,8ºC. Antes desta sexta, o dia mais frio havia sido na última quinta (19), com a temperatura máxima de 19,2ºC.

Segundo o Inmet, a medição de dia frio é feita pela menor temperatura máxima atestada na medição. O órgão informou ainda que a entrada de ventos úmidos, vindos do mar, foi o responsável pela manutenção do tempo ameno.

O frio ainda deve continuar na madrugada deste sábado (21) e há possibilidade de novo recorde.

CHUVA NO PRÓXIMO DOMINGO (22)

Tempo nublado em Vitória Crédito: Nestor Muller - Arquivo

No sábado (21), o sol aparece e a possibilidade de chuva é pequena. O panorama deve ser mantido ao longo da madrugada. Já no domingo (22), ventos úmidos vindos do mar podem aumentar a nebulosidade e provocar fracas pancadas de chuva. A temperatura pode variar de 28°C à minima de 18°C.

Com informações de Michelli Angeli