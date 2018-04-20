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18,8ºC

Vitória bate recorde de frio pela terceira vez consecutiva

O frio ainda deve continuar na madrugada deste sábado (21) e há possibilidade de novo recorde

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 19:22
O frio ainda deve continuar na madrugada deste sábado (21) Crédito: Fernando Madeira
Pela terceira vez consecutiva, Vitória bateu o recorde de frio do ano, na madrugada desta sexta-feira (20). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima registrada foi de 18,8ºC. Antes desta sexta, o dia mais frio havia sido na última quinta (19), com a temperatura máxima de 19,2ºC.
Segundo o Inmet, a medição de dia frio é feita pela menor temperatura máxima atestada na medição. O órgão informou ainda que a entrada de ventos úmidos, vindos do mar, foi o responsável pela manutenção do tempo ameno.
> Vitória registra novo recorde de frio na madrugada desta quinta-feira
O frio ainda deve continuar na madrugada deste sábado (21) e há possibilidade de novo recorde.
CHUVA NO PRÓXIMO DOMINGO (22)
Tempo nublado em Vitória Crédito: Nestor Muller - Arquivo
No sábado (21), o sol aparece e a possibilidade de chuva é pequena. O panorama deve ser mantido ao longo da madrugada. Já no domingo (22), ventos úmidos vindos do mar podem aumentar a nebulosidade e provocar fracas pancadas de chuva. A temperatura pode variar de 28°C à minima de 18°C.
Com informações de Michelli Angeli
Chuva deve voltar em todo o Espírito Santo no próximo domingo

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