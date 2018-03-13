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Central do Trânsito

Vitória, 17h30 de terça-feira: trânsito parado nos principais acessos

O trânsito, que costumava a ficar ruim a partir das 18h15, 'agarrou' um pouco mais cedo nesta terça-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 20:42

Publicado em 13 de Março de 2018 às 20:42

O mapa da Central de Trânsito mostrou as vias obstruídas na tarde desta terça (13) Crédito: Central de Trânsito da Rede Gazeta
Por volta das 17h30 desta terça-feira (13), as principais vias da Grande Vitória já apresentavam retenções e congestionamentos. Quem teria a Avenida Fernando Ferrari como destino saindo do Centro, por exemplo, enfrentaria muita lentidão tentando seguir ou pela Reta da Penha ou pela Leitão da Silva.
Já às 17h30, a Leitão da Silva já estava com muitos pontos de lentidão nos dois sentidos; a avenida Cezar Hilal totalmente congestionada; na Reta da Penha, muitos pontos de retenção também nos dois sentidos.
Quem está na avenida Nossa Senhora dos Navegantes e quer chegar à Dante Michelini precisa ter paciência. O trânsito está totalmente parado já na altura da Praça do Papa até a Ponte de Camburi. O tráfego lento vai até a entrada principal para o bairro Jardim da Penha. 
A Guarda Municipal de Vitória informou que, até as 18h30 não foi registrado nenhum acidente de trânsito e que o congestionamento foi causado apenas pelo intenso fluxo de veículos.
> TEMPO REAL | Conheça a Central de Trânsito do Gazeta Online

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