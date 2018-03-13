Vitória, 17h30 de terça-feira: trânsito parado nos principais acessos

Por volta das 17h30 desta terça-feira (13), as principais vias da Grande Vitória já apresentavam retenções e congestionamentos. Quem teria a Avenida Fernando Ferrari como destino saindo do Centro, por exemplo, enfrentaria muita lentidão tentando seguir ou pela Reta da Penha ou pela Leitão da Silva.
Já às 17h30, a Leitão da Silva já estava com muitos pontos de lentidão nos dois sentidos; a avenida Cezar Hilal totalmente congestionada; na Reta da Penha, muitos pontos de retenção também nos dois sentidos.
Quem está na avenida Nossa Senhora dos Navegantes e quer chegar à Dante Michelini precisa ter paciência. O trânsito está totalmente parado já na altura da Praça do Papa até a Ponte de Camburi. O tráfego lento vai até a entrada principal para o bairro Jardim da Penha.
A Guarda Municipal de Vitória informou que, até as 18h30 não foi registrado nenhum acidente de trânsito e que o congestionamento foi causado apenas pelo intenso fluxo de veículos.