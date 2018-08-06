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BR 262

Vítimas de acidente em Domingos Martins recebem alta

Os feridos haviam sido levados ao Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt e receberam alta ainda neste domingo (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 11:49

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 11:49

A pista ficou parcialmente interditada no km 38 da BR 262, segundo a PRF Crédito: Internauta
As 16 pessoas que foram socorridas para o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt após o acidente entre uma van e uma caminhonete na BR 262, em Domingos Martins, na tarde deste domingo (5), tiveram alta ainda no domingo. 
Segundo o hospital, os traumas das 16 vítimas foram classificados de médio a baixo grau por terem sofrido apenas escoriações, e até as 23h todos haviam deixado o hospital.
Não ha informações apenas de um dos feridos, que não foi levado para o mesmo hospital. Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a PRF ainda não informou sobre a dinâmica do acidente.
O ACIDENTE
Na tarde deste domingo (5) um acidente envolvendo uma van e uma caminhonete deixou 17 pessoas feridas, na BR 262, em Domingos Martins. A pista ficou parcialmente interditada no km 38.
A PRF, o Samu e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e 16 vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt de Domingos Martins. Não há informação sobre a única vítima que não foi para a unidade.
Vítimas de acidente em Domingos Martins recebem alta
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi envolvendo uma van e uma Hillux Crédito: Internauta

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