Vítimas de acidente em Domingos Martins recebem alta

A pista ficou parcialmente interditada no km 38 da BR 262, segundo a PRF Crédito: Internauta

entre uma van e uma caminhonete na BR 262, em Domingos Martins, na tarde deste domingo (5), tiveram alta ainda no domingo. As 16 pessoas que foram socorridas para o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt após o acidente, tiveram alta ainda no domingo.

Segundo o hospital, os traumas das 16 vítimas foram classificados de médio a baixo grau por terem sofrido apenas escoriações, e até as 23h todos haviam deixado o hospital.

Não ha informações apenas de um dos feridos, que não foi levado para o mesmo hospital. Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a PRF ainda não informou sobre a dinâmica do acidente.

O ACIDENTE

Na tarde deste domingo (5) um acidente envolvendo uma van e uma caminhonete deixou 17 pessoas feridas, na BR 262, em Domingos Martins. A pista ficou parcialmente interditada no km 38.

A PRF, o Samu e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e 16 vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt de Domingos Martins. Não há informação sobre a única vítima que não foi para a unidade.

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