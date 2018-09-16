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Colisão

Vítima fica presa às ferragens após acidente na BR 101 em Iconha

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no sentido Vitória e uma ambulância da Eco 101 está no local. Trânsito segue com desvio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 21:37

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 21:37

Acidente entre Ford Ka e caminhão deixa motorista do carro de passeio preso às ferragens em Iconha, Sul do Espírito Santo Crédito: Internauta / Pedro Lourencini
Uma pessoa ficou presa à ferragens e outra ficou ferida após um caminhão e um carro, modelo Ford Ka, colidirem no km 373 da BR 101, em Iconha, por volta das 17h45 deste sábado (15).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma ambulância da Eco 101 atende a ocorrência. A Eco 101 informa que duas pessoas feridas foram removidas do local e encaminhadas para o Pronto Atendimento de Iconha e para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.
O acidente aconteceu no sentido Vitória e o Centro de Controle Operacional da Eco 101 afirma ainda que, além da ambulância, guichos e uma viatura de inspeção sinaliza o local. A pista está interditada e o trânsito segue por desvio.
 

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