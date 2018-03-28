Visão para morros de Vitória é mantida

Morro da Gamela, na Reta da Penha, em Vitória, é um dos que serão mantidos Crédito: Vitor Jubini

O plano da prefeitura de Vitória de limitar construções que impeçam a visão de alguns marcos naturais da cidade foi mantido. A votação do novo Plano Diretor Urbano de Vitória aconteceu nesta terça-feira (27) na Câmara de Vereadores.

Por nove votos a cinco, a visão dos morros da Gamela (Reta da Penha), Guajuru (Praia do Canto) e Itapenambi (Santa Lúcia) está continuará no novo PDU da Capital.

Segundo a Federação do Comércio (Fecomércio), que era contra a limitação da altura dos prédios próximos aos morros, o projeto da prefeitura é incoerente.