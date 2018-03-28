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Novo PDU de Vitória

Visão para morros de Vitória é mantida

Por nove votos a cinco, a visão dos morros da Gamela (Reta da Penha), Guajuru (Praia do Canto) e Itapenambi (Santa Lúcia) está continuará no novo PDU da Capital

Publicado em 28 de Março de 2018 às 01:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 01:41
Morro da Gamela, na Reta da Penha, em Vitória, é um dos que serão mantidos Crédito: Vitor Jubini
O plano da prefeitura de Vitória de limitar construções que impeçam a visão de alguns marcos naturais da cidade foi mantido. A votação do novo Plano Diretor Urbano de Vitória aconteceu nesta terça-feira (27) na Câmara de Vereadores. 
Por nove votos a cinco, a visão dos morros da Gamela (Reta da Penha), Guajuru (Praia do Canto) e Itapenambi (Santa Lúcia) está continuará no novo PDU da Capital.
Segundo a Federação do Comércio (Fecomércio), que era contra a limitação da altura dos prédios próximos aos morros, o projeto da prefeitura é incoerente.
São locais onde passam eixos importantes da cidade, onde há estrutura necessária para a atividade econômica. É incoerente que haja uma limitação de altura nesses locais. Infelizmente a Câmara embarcou nessa sob a justificativa de preservar topos de morros que ninguém conhece, disse o arquiteto Antonio Chalhube, da Fecomércio.

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