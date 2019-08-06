Segurança

Violência contra a mulher: saiba onde pedir socorro

Vítimas de violência podem fazer denúncias e solicitar proteção

Publicado em 6 de agosto de 2019

Mesmo com os avanços conquistados com as políticas públicas de proteção às mulheres, as estatísticas ainda evidenciam uma realidade alarmante de violência. No Estado, a cada uma hora uma mulher aciona a Justiça para pedir proteção por se sentir ameaçada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 3.659 pedidos de medida protetiva. Confira abaixo os locais de acolhimento para mulheres em situação de risco:

CRAMSV – Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência

O serviço da Prefeitura de Vitória presta assistência especializada às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento trabalha o empoderamento de mulheres, levando em consideração que algumas vítimas têm dificuldades para denunciar os companheiros.

Endereço: avenida Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória - Casa do Cidadão.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

Telefones: (27) 3382-5464/3382-5465.

Creas - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Presta serviços de proteção social a famílias e pessoas vítimas de maus-tratos, negligência, abandono, entre outros. Na ausência de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), os Creas fazem acolhimento de vítimas de violência.

Região Bento Ferreira

Endereço: rua José Carvalho, 374 Ilha de Santa Maria, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Telefone: (27) 3132-1719.

Região Centro

Endereço: rua Aristides Freire, 36, Centro, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Telefone: 3132-8065.

Região Maruípe

Endereço: rua Dom Pedro I, 43, Maruípe, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Telefone: 3233-3420.

Pavivis - Programa de Atendimento à Vítimas de Violência Sexual

Atende de forma especializada mulheres de todas as regiões do Espírito Santo que sofreram abusos sexuais. O tratamento conta com acompanhamento médico e exames periódicos.

Endereço: avenida Marechal Campos, 1.355, Santos Dumont, Vitória. HUCAM - Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hospital das Clínicas).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos finais de semana e feriados, o atendimento é no plantão da maternidade do hospital.

Telefone: (27) 3335-7184.

Patrulha Maria da Penha

É um serviço da Polícia Militar do Espírito Santo de prevenção para vítimas de violência doméstica. Um viatura realiza visitas periódicas para impedir que a violência volte a acontecer. Os batalhões da PM possuem equipes específicas para este atendimento.

Atendimento: O serviço precisa ser solicitado pessoalmente em qualquer delegacia.

CAES - Casa Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira

É um lar de proteção de mulheres que sofrem violência doméstica e estão em risco. O local também acolhe filhos menores de 12 anos. Na Casa Abrigo são oferecidos atendimento médico, jurídico e psicossocial, além de acompanhamento pedagógico e recreação para as crianças.

Atendimento: Para solicitar informações sobre encaminhamento ao abrigo, as mulheres devem se dirigir às Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAM) ou ao Centros de Referência (CRAM).

Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM)

Delegacia especializada para o atendimento à mulher com funcionamento 24 horas.

Endereço: rua Hermes Curry Carneiro, 350, Ilha de Santa Maria, Vitória.

Horário de funcionamento: 24 horas.

Telefone: (27)3323-4045.

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)

São delegacias estruturadas e preparadas para dar um atendimento especializado à mulher em situação de violência doméstica. Em caso de atendimento emergencial, fora dos horários ou das regiões contempladas, a mulher também pode acionar a polícia militar do Espírito Santo pelo número 190.

Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM)

Endereço: avenida Nossa Senhora da Penha, 2.270 Santa Luiza, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3227-9410.

Deam Aracruz

Endereço: rua Padre Luiz Parenze, 1.333 Centro, Aracruz.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3256-8186.

Deam Cachoeiro de Itapemirim (Delegacia Regional)

Endereço: rua Coelho Melo, 01 Bairro Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (28) 3155-5080.

Deam Cariacica

Endereço: BR 262, Km 03, Vera Cruz, Cariacica.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3136-3118.

Deam Colatina

Endereço: rua Benjamin Constant, 110 bairro Marista, Colatina.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

telefone: (27) 3177-7121.

Deam Guarapari

Endereço: rua Santo Antônio, 313 Muquiçaba, Guarapari.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27)3262-7022.

Deam Linhares (Delegacia Regional)

Endereço: rua José Candido Durão, sem nº bairro 3 barras, Linhares.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3264-2537.

Deam Nova Venécia

Endereço: avenida Vitória, 17, Centro, Nova Venécia.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27)3752-6108.

Deam São Mateus (Delegacia Regional)

Rua Eurico Sales, 1.221, 1º andar, Boa Vista, São Mateus.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3767-8135.

Deam Serra

Endereço: rua Sebastião Rodrigues Miranda, 49 bairro Boa Vista II, Serra.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefones: (27)3328-7217/ (27)3328-2869.

Deam Venda Nova do Imigrante

Endereço: rua 29 de Junho, 1.945, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (28) 3546-1124.

Deam Viana

Endereço: avenida Levino Chacon, 149, Centro, Viana.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefones: (27) 3255-1171/ (27) 3255-3095.

Deam Vila Velha

Endereço: rua Luciano das Neves, 430, Prainha, Vila Velha.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3388-2481.

Deam Vitória

Endereço: avenida Nossa Senhora da Penha, 2.270, Santa Luzia, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3137-9115.

DSP – Dispositivo de Segurança Preventiva (Botão do Pânico)

O Dispositivo de Segurança Preventiva (Botão do Pânico) é destinado a mulheres em Vitória, em medida protetiva, que se sentem ameaçadas por ex-maridos, namorados ou companheiros. O dispositivo faz parte de um projeto piloto lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ-ES) em parceria com a prefeitura da Capital. As mulheres que estão sob medida protetiva podem solicitar o dispositivo junto a uma delegacia especializada.

