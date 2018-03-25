Vila Velha: rua Nelson Monteiro, no Ibes, é liberada para tráfego

Obra de infraestrutura e reposição asfáltica na Rua Nelson Monteiro, no Ibes, em Vila Velha Crédito: Félix Falcão / Prefeitura de Vila Velha

Com pouco mais de um mês de interdição, a Prefeitura de Vila Velha entregou as obras de infraestrutura com a reposição asfáltica de três pontos da Rua Nelson Monteiro, ontem. Com a entrega do trecho, a via está liberada para tráfego.

A Rua Nelson Monteiro é uma das mais movimentadas do bairro, onde passam diversos ônibus do transporte coletivo. Durante a intervenção, o desvio era feito pela Rua Santa Apolônia. No local, a Prefeitura de Vila Velha executou o estágio inicial de intervenções de drenagem (limpeza e reparos nas redes de esgoto e das galerias pluviais). Mais de 7 mil pessoas serão beneficiadas pelas ações.

Agora, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras (Semipro) definirá o cronograma de obras de infraestrutura que serão realizadas em outros setores do Ibes. O programa de intervenções no bairro tem o objetivo de minimizar os impactos das chuvas, promover a restauração de vias públicas e também atuar na limpeza das galerias de esgoto.