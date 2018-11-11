Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vila Velha pede ajuda à Marinha para resgatar vítimas das chuvas
Reforço

Vila Velha pede ajuda à Marinha para resgatar vítimas das chuvas

Município, que já conta com apoio do Exército desde a última sexta (9), é o mais afetado da Grande Vitória, contabilizando 139 desalojados ou desabrigados

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 22:18
Vila Velha é a cidade da Grande Vitória com mais desalojados e desabrigados: ao todo, são 139 vítimas das enchentes Crédito: PMVV/Divulgação
Para intensificar o atendimento à população vítima das enchentes provocadas pelas chuvas que geram ocorrências por todo o Espírito Santo, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) pediu apoio à Marinha. No município, que é o mais afetado da Grande Vitória com 139 desalojados ou desabrigados, um grupo de militares da Escola de Aprendizes de Marinheiros (Eames) integrou a equipe da Defesa Civil neste sábado (10).
A área mais afetada é a região de Grande Cobilândia. A maior parte das pessoas que estão sendo resgatadas são encaminhadas para igreja do bairro São Torquato, de acordo com o órgão. 
Desde a última sexta-feira (9), o órgão também destaca que conta com o apoio de militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, que ajudam no resgate das pessoas que moram em áreas alagadas. Participam das operações, além das equipes de reforços, técnicos de todas as secretarias da prefeitura e agentes da Guarda municipal.
Neste sábado (10), Vila Velha também decretou situação de emergência, por meio de publicação oficial. Assim, o prefeito ganha liberdade para mobilizar recursos que possam ajudar nas ações de resgate das vítimas e combate aos alagamentos nas áreas mais afetadas.
A Defesa Civil de Vila Velha pode ser acionada por meio do telefone 199 ou (27) 99895-0100. A Ouvidoria da prefeitura também pode ser acionada, por meio do 162.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados