Vila Velha pede ajuda à Marinha para resgatar vítimas das chuvas

Vila Velha é a cidade da Grande Vitória com mais desalojados e desabrigados: ao todo, são 139 vítimas das enchentes Crédito: PMVV/Divulgação

Para intensificar o atendimento à população vítima das enchentes provocadas pelas chuvas que geram ocorrências por todo o Espírito Santo, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) pediu apoio à Marinha. No município, que é o mais afetado da Grande Vitória com 139 desalojados ou desabrigados, um grupo de militares da Escola de Aprendizes de Marinheiros (Eames) integrou a equipe da Defesa Civil neste sábado (10).

A área mais afetada é a região de Grande Cobilândia. A maior parte das pessoas que estão sendo resgatadas são encaminhadas para igreja do bairro São Torquato, de acordo com o órgão.

Desde a última sexta-feira (9), o órgão também destaca que conta com o apoio de militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, que ajudam no resgate das pessoas que moram em áreas alagadas. Participam das operações, além das equipes de reforços, técnicos de todas as secretarias da prefeitura e agentes da Guarda municipal.

Neste sábado (10), Vila Velha também decretou situação de emergência, por meio de publicação oficial. Assim, o prefeito ganha liberdade para mobilizar recursos que possam ajudar nas ações de resgate das vítimas e combate aos alagamentos nas áreas mais afetadas.

A Defesa Civil de Vila Velha pode ser acionada por meio do telefone 199 ou (27) 99895-0100. A Ouvidoria da prefeitura também pode ser acionada, por meio do 162.