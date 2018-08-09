Vila Velha investiga caso de criança com suspeita de malária

Em oito dias, mais de 100 casos de malária foram confirmados no ES Crédito: Reprodução | Rede Amazônica

Uma criança está sendo monitorada pela Prefeitura de Vila Velha com suspeita de malária. A menina, que é de Vila Pavão, na região Noroeste do Espírito Santo  onde há o surto da doença  chegou ao município canela-verde há cerca de quatro dias com a família para passear. Segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade, ela esteve em um posto de saúde com febre e, por isso, foi considerada a possibilidade de malária.

Ainda de acordo com a prefeitura, um primeiro teste foi feito na menina, que deu negativo. Um segundo exame será realizado nesta quarta-feira (9). Se der negativo novamente, a suspeita será descartada.